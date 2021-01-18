Экономика

15:06 18.01.2021

Газпром бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки

1 мин читать
Газпром бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки

"Газпром" бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 110 млн куб. м в сутки.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на февраль. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки.

В январе (с 1 по 16 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124,4 млн куб. м в стуки (минимум 123,1 млн куб. м, максимум 125,9 млн куб. м). При этом на январь "Газпром" бронировал намного большую прокачку - 41,2 млн куб. м в сутки. Но по факту прокачивает намного меньше.

Теги: #газ #газпром #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 18.01.2021
Морозы увеличили потребление газа в Украине до 180-200 млн куб. м/сутки, ГТС работает штатно – глава ОГТСУ

Морозы увеличили потребление газа в Украине до 180-200 млн куб. м/сутки, ГТС работает штатно – глава ОГТСУ

15:21 18.01.2021
НКРЭКУ намерена снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний – проект

НКРЭКУ намерена снизить тарифы на распределение газа для ряда компаний – проект

10:56 18.01.2021
Кабмин ожидает ограничения регулятором НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м

Кабмин ожидает ограничения регулятором НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м

10:29 18.01.2021
Правительство временно ограничило цену на газ для населения с 1 февраля на уровне 6,99 грн/куб м

Правительство временно ограничило цену на газ для населения с 1 февраля на уровне 6,99 грн/куб м

10:24 18.01.2021
Премьер Украины уверен в готовности "Нафтогаза" принять на ППН всех бытовых потребителей страны

Премьер Украины уверен в готовности "Нафтогаза" принять на ППН всех бытовых потребителей страны

21:33 15.01.2021
Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/куб. м

Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/куб. м

15:10 15.01.2021
Витренко заявляет о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по переносу точек продажи газа на восточную границу

Витренко заявляет о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по переносу точек продажи газа на восточную границу

11:00 15.01.2021
Шмыгаль прогнозирует, что весной-летом цена на газ будет уменьшаться

Шмыгаль прогнозирует, что весной-летом цена на газ будет уменьшаться

10:36 15.01.2021
Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за куб. м

Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за куб. м

09:49 15.01.2021
"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г увеличил добычу газа на 11%

"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г увеличил добычу газа на 11%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Морозы увеличили потребление газа в Украине до 180-200 млн куб. м/сутки, ГТС работает штатно – глава ОГТСУ

Правительство Украины начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

Правительство сможет убедить МВФ в соответствии мер на газовом рынке программе stand by, считает премьер

Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания МАУ подготовила самолеты для перевозки вакцин

Правительство Украины начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

Правительство сможет убедить МВФ в соответствии мер на газовом рынке программе stand by, считает премьер

Потребнастроения украинцев в 2020 г. упали на 26,3 п. – исследование

Ощадбанк внедрил возможность заключения в его отделениях контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа населению

"Прогрестех-Украина" привлечена к программе по возобновлению полетов Boeing 737 MAX

Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

Шмыгаль рассчитывает на введение накопительной пенсионной системы в Украине в 2021г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА