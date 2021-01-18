Газпром бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки
"Газпром" бронирует транзитные мощности Украины на февраль на уровне текущей прокачки, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 110 млн куб. м в сутки.
На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на февраль. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки.
В январе (с 1 по 16 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124,4 млн куб. м в стуки (минимум 123,1 млн куб. м, максимум 125,9 млн куб. м). При этом на январь "Газпром" бронировал намного большую прокачку - 41,2 млн куб. м в сутки. Но по факту прокачивает намного меньше.