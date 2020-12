Акции Amazon, Facebook и GM входят в число наиболее привлекательных в S&P 500 - аналитики

Акции Amazon.com Inc., Facebook Inc. и General Motors Co. входят в число наиболее привлекательных для покупки среди тех компаний, которые входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, несмотря на хороший рост по итогам этого года, полагают аналитики.

Капитализация интернет-ритейлера Amazon поднялась почти на 70% с начала года, владельца соцсети Facebook - на 33%, автопроизводителя GM - на 16%. Для сравнения, значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 увеличилось на 15,6% с начала текущего года.

Рекомендацию "покупать" от большинства аналитиков имеют 253 акции из расчета S&P 500, а ещё 96 рекомендованы к покупке не менее чем 75% экспертов, свидетельствуют данные FactSet.

В число этих наиболее привлекательных бумаг входят Amazon.com Inc. - 94% аналитиков рекомендуют покупать их, L3Harris Technologies - 95%, Centene Corp. - 90%, акции класса "А" Facebook Inc. - 88%, NRG Energy - 80%, Vertex Pharmaceuticals - 82%, Boston Scientific - 88%, Northrop Grumman Corp. - 82%, CarMax Inc. - 76%, D.R. Horton Inc. - 77%, Salesforce.com Inc. - 81%, Equinix Inc. - 85%, Cigna Corp. - 89%, GM - 88%, Lowe's Cos. - 77%, Laboratory Corporation of America Holdings - 84%, DexCom Inc. - 76%, Vontier Corp. - 78%, Baxter International - 82%, акции класса "А" SBA Communications Corp. - 78%.

Акции Tesla Inc., которые были добавлены в S&P 500 только 21 декабря, подорожали более чем в 7 раз в этом году. Средняя прогнозная стоимость для них составляет $411,1, в то время как текущая цена - $664,3. Таким образом, аналитики ожидают падения котировок бумаг производителя электромобилей на 38%. Всего треть экспертов рекомендуют покупать акции Tesla.

Между тем акции Zoom Video Communications, подорожавшие на 5,8 раза в этом году, имеют дальнейший потенциал для роста. Средняя прогнозная цена находится на уровне $490,35 по сравнению с текущей стоимостью в $353,3, то есть предполагается подъем почти на 39%. Среди аналитиков 40% присвоили рекомендацию "покупать" акциям компании, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи.

Значение фондового индекса Dow Jones Industrial Average в этом году повысилось на 6,6%.

Среди тридцати компаний, входящих в расчет данного индикатора, наибольший потенциал для роста котировок, по мнению аналитиков, в ближайшие 12 месяцев имеют бумаги Salesforce.com - на 24%. Далее следуют акции Home Depot Inc. - на 17%, Merck & Co. и McDonald's Corp. - на 16%, UnitedHealth Group и Microsoft Corp. - на 15%, Procter & Gamble Co. и Goldman Sachs Group - на 12%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), International Business Machines (SPB: IBM), Amgen, акции класса "А" Visa Inc. - на 11%, акции класса "В" Nike Inc. и Walmart Inc. - на 10%.