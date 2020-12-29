Кабмин оставил в своем управлении Нацбюро расследований авиаинцидентов до конца 2021

Кабинет министров Украины продлил действие постановления № 417 от 13 мая 2020 года, которое вернуло в управление правительства Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРЦА), ранее переданное в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Соответствующее постановление Кабмина № 1332 от 28 декабря 2020 года обнародовано на его сайте.

В документе, в частности, отмечается, что действие постановления № 417 от 13 мая 2020 года продлено до 31 декабря 2021 года.

Согласно ему, премирование директора НБРЦА (назначается и увольняется Кабмином), установление ему надбавок и доплат к должностному окладу, предоставление материальной помощи осуществляется в порядке и размерах, установленных настоящим постановлением, по решению министра Кабмина и в пределах имеющихся средств на оплату труда.