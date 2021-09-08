Кабмин поддержал создание в Украине Бюро экологического страхования

Кабинет министров поддержал представление в Верховную Раду проекта закона «Об экологическом страховании», предусматривающем создание Бюро экологического страхования, которое должно быть юридическим лицом и содержаться за счет средств страховщиков.

Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду, передает портал Green Deal.

Согласно законопроекту Бюро является саморегулируемой организацией и может устанавливать для своих членов правила и условия осуществления экологического страхования. Вступительный гарантийный взнос в первый год деятельности Бюро составляет 2 млн грн. Дальнейшие взносы устанавливаются общим собранием членов Бюро по согласованию с Координационным советом, но не могут быть меньше EUR100 тыс. евро.

Согласно законопроекту, экологическое страхование – это страхование гражданской ответственности за ущерб, причиненный государству, жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Договор экологического страхования — это письменное соглашение между страхователем и страховщиком-членом Бюро, согласно которому страховщик берет на себя обязательства и при наступлении страхового случая осуществляет выплату на пользу государства, физического лица, физических лиц-предпринимателей, юридических лиц за вред, нанесенный вследствие нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Договор экологического страхования подлежит обязательной регистрации в Едином государственном реестре договоров экологического страхования в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Администратором Единого госреестра является центральный орган исполнительной власти реализующий госполитику в сфере защиты окружающей среды.

Предмет договора экологического страхования страхуется всеми страховщиками — членами Бюро с пропорциональным распределением страховой суммы и страхового платежа между ними согласно доле каждого члена Бюро в гарантийных резервных фондах (сострахование).

Минимальный размер страховой суммы устанавливается в порядке, утвержденном Кабмином.

Законопроектом предлагается установить норму, что страховой тариф на первые пять лет с даты вступления в силу этого закона определяется актуарно с учетом требований закона. В следующие пять лет он может меняться путем отдельного письменного обращения Бюро к отобранному на конкурсе актуарию. Порядок и условия отбора актуария и изменения страхового тарифа устанавливаются уставом Бюро. При выплате страхового возмещения за вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц или окружающей природной среде, франшиза не применяется. За вред, причиненный имуществу третьих лиц, она не может быть более 1% страховой суммы по договору страхования.

Выплата возмещения осуществляется страховщиками-членами Бюро по размерам, установленным судебным решением, за счет средств гарантийного резервного страхового фонда Бюро, но не более таких лимитов ответственности: за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, — 500 тыс. грн на одного погибшего или потерпевшего (но не более 5 млн грн на пострадавших в результате такого события лиц).

Органами управления Бюро являются общее собрания его членов, дирекция и координационный совет, состоящий из шести представителей избирающихся общим собранием Бюро. Коордсовет осуществляет постоянный надзор за деятельностью Бюро и определяет основные направления работы его исполнительного органа.

Как отмечается в анализе регуляторного влияния, принятие указанного законопроекта позволит создать условия для внедрения механизма обязательного страхования гражданской ответственности за вред, причиненный вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, сокращения бюджетных расходов на ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций, усиления контроля за потенциально опасными видами деятельности, улучшения экологической безопасности.