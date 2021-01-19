Экономика

15:15 19.01.2021

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Рады

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Законопроект о создании Бюро экономической безопасности включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Рады

Законопроект о создании Бюро экономической безопасности (№3087-д) включен в повестку дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады с 26 по 29 января, сообщил первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"В повестке дня (на пленарную неделю с 26 по 29 января – ИФ) стоит законопроект о Бюро экономической безопасности. Это важная реформа, которая позволит двигаться дальше относительно выполнения обязательств, связанных с сотрудничеством с нашими международными партнерами, и перенести функции из силовых структур в такую специальную службу, которая будет заниматься анализом финансов и выражением разных мыслей по этому поводу, подозрений и финансовых расследований", – сказал Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что Бюро экономической безопасности – это следующий шаг по превращению финансовой системы Украины в прозрачную структуру по мировым и европейским образцам.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 сентября 2020 года приняла за основу законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно стать единым органом по борьбе с экономическими преступлениями и снять дублирование этих функций у различных правоохранительных органов.

Как свидетельствует текст законопроекта, максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в 4 тыс. чел. В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что нынешняя численность сотрудников налоговой милиции - 4,6 тыс.

Принятый законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА). По мнению ее экспертов, проект закона позволяет лишь сменить название налоговой милиции и перевести ее служащих в новый орган. Помимо репутационного риска из-за возможности трудоустройства нынешних сотрудников налоговой милиции в новосозданном органе, ЕБА также раскритиковала завышенную, по мнению ассоциации, численность сотрудников нового органа (до 4 тыс. чел.), не вполне понятную процедуру избрания кадров, широкие полномочия сотрудников БЭБ по использованию спецсредств, в том числе огнестрельного оружия, а также предоставление им спецзваний.

Украина обязалась принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений в рамках меморандума с ЕС.

 

Теги: #рада #бюро #экономика
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