Авторитетное архитектурное бюро Snohetta из Норвегии получило первое место в международном архитектурном конкурсе на лучший проект создания концерт-холла Roshen, сообщил руководитель проекта Евгений Полтавцев.

"Победители, первая премия - это норвежское бюро Snohetta. Этот проект не контрастирует с другой архитектурой. Он очень хорошо вписан в ландшафт и продолжает возможности парка, который там есть. Он создает новые общие общественные зоны, новые связи, пешеходные дорожки", - цитирует Полтавцева пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Отмечается, что архитектурное бюро Норвегии Snohetta известно, в частности, проектами новой Александрийской библиотеки в Египте, оперного театра в Осло, а также павильона Национального мемориального музея 11 сентября в Нью-Йорке.

В пресс-службе напоминают, что проект создания первого в Украине концерт холла мирового уровня в октябре 2020 года вместе с женой Мариной презентовал пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция "Евросолидарность").

Для этого на аукционе купили старое здание столичного дома культуры имени Королева, спроектированного в 80-х годах прошлого века. Его превратят в большой концерт холл для симфонических концертов.

Техническое задание разрабатывали совместно с британской компанией "Theatre projects", которая имеет опыт разработки театральной технологии и акустики для более 300 проектов.

Отмечается, что кроме современного ландшафта, изменится и дизайн самого дома.

"Это будет сверхсовременное здание со специальной акустикой. Симфонический зал сможет вместить около двух тысяч человек", - говорится в сообщении.

Кроме норвежцев, жюри рассматривают и британский проект. Он будет запасным. Среди четырех претендентов победителя выбирали лучшие архитекторы Европы.

В течение трех месяцев жюри давали разные проектные задания конкурсантам. Еще столько же времени они имели пилотную работу. Норвежское бюро, по мнению жюри, представило лучшую.

"Этот проект поразил всех членов жюри. Он привлек к себе наибольшее внимание среди всех конкурсантов", - объясняет эксперт по строительству Геннадий Глотов.

Иностранцы будут осуществлять авторский надзор от начала работ и до ввода здания и территории в эксплуатацию. Вся эта идея основана компанией "Roshen" и Фондом Порошенко.

"Этот проект выведет на новый уровень искусство Украины. Позволит нашим исполнителям, коллективам классической и современной музыки реализовать свой творческий потенциал на территории Украины", - заявила Марина Порошенко.

Как сообщается, новый концерт-холл будет первым в Украине концертным залом для выступлений большого симфонического оркестра с хором.

"Германия имеет 7 залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два таких заведения. Украина же с ее традициями классической музыки, с дирижерами, исполнителями, композиторами и коллективами мирового уровня не имеет никакой акустической залы для большого симфонического оркестра", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что концерт-холл будет иметь большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зала на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. Заведение планирует проводить по 250 художественных событий в год.

"Это будет центром культуры, центром развития целого Киева. Многие артисты мирового уровня, много оркестров мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были. Потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. И Roshen вдохновился примерами Microsoft Theater и Carnegie Hall", - объясняет пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщается, концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко - это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле, а также зимний городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

Открытие "Roshen Concert Hall" планируется в 2025 году.