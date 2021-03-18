Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил рассмотреть вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн-Вестфалия в Украине.

"Для усиления межрегионального сотрудничества глава украинского правительства предложил рассмотреть вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн-Вестфалия в Украине, что стало бы дополнительным толчком для максимального использования имеющегося потенциала", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи Шмыгаля с главой Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

По словам Шмыгаля, одной из главных функций представительства могло бы быть распространение всесторонней информации среди промышленников и предпринимателей земли Северный Рейн-Вестфалия о возможности начала сотрудничества с украинскими партнерами.

"Речь идет о распространении объективной информации об Украине для углубления не только бизнес-контактов, но и интенсификации сотрудничества в образовательной, туристической, культурной и других сферах", - отметил премьер.

Также Шмыгаль отметил важность партнерства с федеральной землей, которая является экономически мощным регионом и занимает первое место среди немецких федеральных земель по объему торговли и инвестиций с Украины.

"В последние годы ощутимо интенсифицировалось партнерство между Украиной и возглавляемой вами мощной федеральной землей, прежде всего в сфере экономики. Мы имеем хорошие примеры сотрудничества в различных сферах. Большинство немецких инвесторов с существенным объемом капиталовложений в экономику нашего государства происходит именно из земли Северный Рейн-Вестфалия", - заявил украинский премьер.

Кроме того, он выразил надежду на активное участие немецкой стороны в международной платформе по деоккупации Крыму.

Также премьер Украины передал Лашету приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину.