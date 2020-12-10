Экономика

17:55 10.12.2020

Отремонтированые в Черкасской области дороги сократили время в пути к Киеву на час - Кубраков

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Отремонтированые в Черкасской области дороги сократили время в пути к Киеву на час - Кубраков

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году отремонтировало почти 200 км дорог государственного значения в Черкасской области.

"На час сократили время на дорогу от Черкасс в Киев благодаря обновлению двух маршрутов - Н-01 "Киев - Знаменка" и Н-08 "Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе инспекции дорог в Черкасской области в четверг.

По данным "Укравтодора", на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь уже обустроили верхний слой покрытия на участке в 33,5 км, который проходит по Левобережной Украине. В том числе - на участке длиной 22 км пути, ведущем от с. Софиевка в Золотоношу, который капитально отремонтировали впервые за время независимой Украины.

Еще 11 км реконструированы на участке обхода Золотоноши.

Еще один восстановленный маршрут - Н-16 "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" уже получил 60 км с восстановленным покрытием.

Правый берег области получил 53,5 обновленных километров дороги Н-01 Киев - Знаменка.

Помимо этого, продолжается масштабная реконструкция путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему, в Городище - сейчас путепровод готов на 53%.

"В области запроектировано более 500 км дорог, на многих маршрутах уже завершены и тендерные процедуры. Это позволит максимально быстро начать строительные работы весной 2021", - подчеркнул Кубраков.

Теги: #укравтодор #кубраков
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