Трансадриатический газопровод позволит ЕС диверсифицировать свое газоснабжение - ЕК

Европейская комиссия (ЕК) приветствует начало функционирования Трансадриатического газопровода (TAP), заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Этот газопровод из региона Каспийского моря усилит конкуренцию. Он диверсифицирует снабжение газом, в первую очередь, Греции, Болгарии и юга-востока Европейского союза", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По его словам, это "очень хорошая новость" для Евросоюза.

Ранее министерство энергетики Азербайджана сообщило, что поставки азербайджанского газа в Европу начнутся в конце 2020 года.

"Проект готов к коммерческой деятельности, и коммерческая транспортировка азербайджанского газа в Европу начнется в конце этого года", - говорилось в сообщении ведомства.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства газопровода. Его общая протяженность составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность до 20 млрд куб. м в год.

Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Совладельцы: Госнефтекомпания Азербайджана, BP, Snam (по 20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).