Рост трафика украинских ТРЦ замедлился в будни после введения карантина выходного дня

Украинские торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в первую неделю после карантина выходного дня фиксируют снижение темпов прироста трафика, наблюдавшегося в пятницу и понедельник.

"С понедельника по четверг трафик снижался. В среду и четверг трафик был уже практический такой же, как в среду и четверг до карантина, в лучшем случае вырос до 5%. Если брать суммарно за четыре рабочих дня, то трафик вырос на 7-12% в зависимости от ТЦ по сравнению с четырьмя днями до карантина", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании "Будхаус Групп", развивающей региональные ТРЦ в Украине: Fabrika, (Херсон), "Любава" (Черкассы), Forum Lviv (Львов).

Как уточнили в компании, похожая тенденция наблюдалась в динамике оборотов арендаторов.

"Первые дни они (обороты – ИФ) были выше, потом выровнялись. Уже сейчас понятно, что дополнительный трафик людей в будни не перекроет потери выходных дней", - отметили в компании.

Замедление прироста трафика наблюдалось и в столичном ТРЦ Dream Town.

"В предыдущую пятницу и последующий после уикенда понедельник прирост трафика составил 20% к обычному, тогда как во вторник, среду и четверг – 15%", - отметил директор ТРЦ Dream Town Роман Емец.

В ТРЦ Ocean Plaza трафик вырос столько в понедельник и во вторник, сообщила коммерческий директор ТРЦ Дарья Завадская. "Обороты у всех по-разному, но тенденции роста нет", - сказала она.

Немного другая картина наблюдалась в столичном ТРЦ Gulliver, который и до введения карантина выходного дня был ориентирован преимущественно на траффик в будние дни.

"Поскольку ТРЦ Gulliver трудно назвать ТРЦ выходного дня, наш трафик всегда выглядел однородно что в будни, что в выходные. Сейчас с введением карантина выходного дня мы наблюдаем рост посещаемости в будни на 20-25% и отслеживаем ежедневный товарооборот арендаторов. В общем, в большинстве групп товаров наблюдаем рост", - отметила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа.

В компании Arricano ("РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье) подчеркнули, что ноябрь – традиционно высокий потребительский сезон, в течение которого всегда наблюдается рост спроса.

"После введения карантина выходного дня в ТРЦ Arricano продолжена работа торговых центров в будни. На данный момент еще рано говорить об итогах. Очевидно одно: ноябрь - это высокий потребительский сезон, в течение которого всегда наблюдается спрос на осуществление покупок зимней одежды, обуви, детских товаров, электроники, косметики, подарков и др.", - рассказали агентству в компании.

Как сообщалось, украинские ТРЦ после введения правительством карантина выходного дня зафиксировали прирост трафика до 20% в пятницу и понедельник. При этом некоторые ТРЦ изменили расписание работы, продлив рабочее время в будние дни.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности с 00:00 субботы до 00:00 понедельника с 14 до 30 ноября.