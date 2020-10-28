Экономика

10:45 28.10.2020

"Донбассэнерго" за 9 мес. получило чистую прибыль 1,4 млн грн

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"Донбассэнерго" за 9 мес. получило чистую прибыль 1,4 млн грн

Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январе-сентябре 2020 года получила чистую прибыль 1,393 млн грн против 69,257 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за отчетный период возрос на 9,8% (на 429,648 млн грн) – до 4 млрд 802,369 млн грн, валовая прибыль – на 4,8% (на 16,954 млн грн), до 367,828 млн грн.

"Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) за девять месяцев произвела 2 млрд 166,341 млн кВт-ч электроэнергии (-11,4% к январю-сеентябрю-2019), отпустила – 1 млрд 948,009 млн кВт-ч (-11,8%), а производство теплоэнергии –составило 31,311 тыс. Гкал (-19,8%).

Кроме того, "Донбассэнерго" известило о назначении на 28 ноября 2020 года общего собрания акционеров, на котором, в частности, планируется утвердить отчеты по результатам деятельности общества за 2019 год, а также утвердить основные направления деятельности компании на 2020-2022 года.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2019 году получило чистый убыток 68,997 млн грн против 104,111 млн грн чистой прибыли за 2018 год.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.

Теги: #донбассэнерго #финрезультат
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