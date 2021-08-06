Суд обязал "Укрзализныцю" оплатить более 70 млн грн за электроэнергию для Донецкой ж/д

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АО "Укрзализныця" (УЗ) и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 18 февраля 2021 года, которым был удовлетворен иск "Донбассэнерго" и решено взыскать с УЗ в пользу истца 70,3 млн грн.

Согласно тексту постановления суда в Едином госреестре, "Донбассэнерго" в своих исковых требованиях отмечает, что "Донецкая железная дорога", правопреемником которой является УЗ, ненадлежаще выполнила условия заключенного между участниками рынка электроэнергии многостороннего договора от 11 июня 2015 года и договора купли-продажи от 20 октября 2015 года в части своевременной и полной оплаты стоимости поставленной электроэнергии в период с мая 2016 года по февраль 2017 года.

"ПАО "Донбассэнерго" поставило "Донецкой железной дороге" электрическую энергию (которая поступала в электрические сети железнодорожного транспорта на неконтролируемой территории) объемом 58 466 889 кВт-ч на общую сумму 70 274 946,74 грн. Однако, ГП "Донецкая железная дорога" ненадлежащим образом выполнило свои обязательства по указанному договору: получило электроэнергию, поступившую в его электросети, использовало ее в хозяйственной деятельности, но не оплатило стоимость", - заявили в "Донбассэнерго".

Отрицая наличие указанной задолженности, в УЗ указывали, в частности, на отсутствие доказательств получения Донецкой ж/д в течение мая 2016 года-февраля 2017 года электроэнергии.

"Укрзализныця" отметила, что истец не предоставил надлежащих первичных документов, подтверждающих передачу электроэнергии в заявленном объеме и в заявленный период, в том числе, ежемесячных актов приема-передачи потребленной электроэнергии, а предоставленные "Донбассэнерго" физические балансы электроэнергии не могут свидетельствовать о надлежащей поставке электроэнергии.

"В подтверждение своих доводов истец предоставил физические балансы поставленной "Донбассэнерго" электроэнергии на неконтролируемую территорию за период с мая-2016 по февраль-2017, где указаны объемы потребленной ГП "Донецкая железная дорога" электроэнергии, протоколы координационного центра тарифов Старобешевской ТЭС "Донбассэнерго" и акты приема-передачи электроэнергии, подписанные истцом", - говорится в постановлении.

Так, суд пришел к выводу, что "утверждение ответчика о недоказанности факта поставки электроэнергии в сети ГП "Донецкая железная дорога" и необоснованность расчета задолженности, совершенного истцом, являются безосновательными".

"Донбассэнерго" объединяет Старобешевскую (с 2014 года расположена на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.