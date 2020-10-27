Экономика

17:29 27.10.2020

Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

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Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

Ориентированные на предновогодние продажи ритейлеры могут не пережить повторного локдауна в декабре, считает генеральный директор Union Group Леонид Погребняк.

"У многих ритейл-компаний бизнес модель построена так, что на прибыли от декабря построен весь бизнес даже при обычной ситуации, а в текущем году это критично. Если будет второй локдаун в декабре, то, к сожалению, далеко не все смогут его пережить. С последующим сокращением штата и так далее", – сказал он в ходе вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?" во вторник.

На взгляд эксперта, во избежание жестких ограничений властям необходимо усилить контроль выполнения противоэпидемических норм на неорганизованных объектах торговли, в том числе на рынках.

"Организованная, системная розница абсолютно способна гарантировать безопасность наших клиентов и сотрудников на наших торговых площадях. Все магазины системных компаний обеспечены по требованиям Минздрава. Есть вопрос с клиентами, вопрос сознательности, нет их ответственности. И вопрос системного контроля госорганов за выполнением требований в особенности неорганизованной розницы. То, что не контролируется, то и не выполняется", – отметил Погребняк.

Он также заметил, что многие посетители торговых точек не придерживаются масочного режима на территории магазина и снимают средства защиты, находясь в зале. Погребняк подчеркнул, что ритейлеры готовы отказывать в обслуживании клиентам без масок.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко согласился, что ответственность за нарушение масочного режима на территории торговых объектов должен нести как субъект хозяйствования, так и клиент. "Подумаем, как это правильно прописать в нормативных актах", – добавил он.

Теги: #недвижимость #ритейл #бизнес
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