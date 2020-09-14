Проект госбюджета-2021 предусматривает 4,2 млрд грн на поддержку украинских аграриев

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" предусматривает 4,2 млрд грн по программы поддержки аграриев против 4 млрд грн по данному направлению в 2020 году.

Согласно сообщению на сайте правительства в понедельник, Кабинет министров на внеочередном заседании 14 сентября утвердил проект госбюджета на 2021 год.

В частности, по данным Министерства финансов Украины, более 9 тыс. предприятий получат дотации по направлениям: удешевление приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования; удешевление кредитов; развитие фермерских хозяйств; развитие животноводства; развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства; поддержка и развитие частных и государственных мелиоративных систем.

Помимо того продолжится поддержка за счет программы 5-7-9% (около 60% кредитов в рамках программы).

Как сообщалось, на 2020 год из бюджета выделено 4 млрд по программам господдержки АПК, из них по состоянию на начало сентября выплачено 1,11 млрд грн.