Экономика

12:40 03.09.2020

Массовое ипотечное кредитование возможно лишь при снижении ставки до 3% – сооснователь "Интергал-Буд"

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Массовое ипотечное кредитование возможно лишь при снижении ставки до 3% – сооснователь "Интергал-Буд"

Для привлечения массового покупателя жилья необходимо снизить ставку ипотеки до 3% и установить размер первого взноса в пределах 10%, считает сооснователь строительной компании "Интергал-Буд" Владимир Зубик.

"Для государства, мы посчитали, это будет стоить всего 2 млрд грн в год. Оно будет дотировать разницу между ставками. При этом банки будут получать полноценный стопроцентный залог в виде квадратных метров, а сами покупатели квартир и их семьи, будут выкладываться по максимуму, чтобы обслуживать этот кредит. Это перезапустит экономику всей страны", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, действующие сегодня ипотечные программы со ставкой 12-20% не позволяют запустить массовое кредитование жилья. При этом в Украине ежегодно 250 тыс. покупателей и их семьи приобретают жилье на 35-40 млрд грн, а доступная ипотека позволит значительно увеличить их число, что также позволит сократить отток рабочей силы за границу.

Кроме того, государство сможет компенсировать затраты на дотации за счет поступлений в бюджет от уплаты единого социального взноса, которые возрастут за счет увеличения доли "белых" зарплат, отметил бизнесмен.

"Сегодня у коммерческих банков проблема с перепродажей денег, потому что их цель – заработать на разнице. Но им некому перепродавать, экономика на дне, проектов нет, серьезных залогов нет, никто не кредитует. На жилье сегодня действует реальная ставка 12-20%, за 15 лет это выливается в 2-3 номинала, кто на это пойдет? Поэтому массовое кредитование строительства жилья может решить их проблему", – добавил Зубик.


Полная версия интервью будет доступна на главной странице сайта "Интерфакс-Украина"

Теги: #недвижимость #интергал_буд #ипотека #кредитование
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