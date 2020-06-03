Экономика

17:16 03.06.2020

Небанковский финрынок Украины в I кв.-2020 увеличил капитализацию на 16%

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Небанковский финрынок Украины в I кв.-2020 увеличил капитализацию на 16%

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-марте 2020 года увеличили капитализацию на 16%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов.

По его словам, работа комиссии по очищению от ненадежных игроков на рынке продолжилась и в первом квартале 2020 года. Это позволило вывести с рынка 38 поднадзорных учреждений, в т.ч. 14 финансовых компаний, девять страховых компаний, шесть ломбардов, четыре лизингодателя, по два негосударственных пенсионных фонда и кредитных союза, одного страхового брокера.

Как отметил Залетов, несмотря на сокращение количества финучреждений, капитализация рынка небанковских финансовых услуг существенно возросла. В частности, активы финучреждений на 31 марта 2020 года составили около 248 млрд грн, что на 16% (на 34,2 млрд грн) больше, чем на аналогичную дату 2019 года. При этом общие активы страховщиков выросли на 2 млрд грн (на 2,2%), в т.ч. величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 закона "О страховании", увеличилась по сравнению с соответствующим показателем на конец первого квартала 2019 года на 5,9 млрд грн (на 14,3%) до 72,8% общих активов страховщиков.

При этом общая стоимость активов финансовых компаний возросла на 31,2 млрд грн (на 22,1%), активы НПФ - на 0,3 млрд грн (на 9,8%), активы кредитных союзов - на 0,1 млрд грн (на 4,8%), активы ломбардов - на 0,6 млрд грн (на 14,3%).

Залетов отметил стабильность положительного тренда региональной экспансии небанковских финучреждений: за три месяца страховые компании зарегистрировали 165 филиалов и представительств, финансовые компании - 77, ломбарды - 45, кредитные союзы – два. Это позволило обеспечить не только доступность небанковских финансовых услуг в регионах Украины, но и создать новые рабочие места с налоговыми отчислениями. Например, налог на прибыль за указанный период составил 600,7 млн грн, что на 127,2 млн грн (на 26,9%) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По его словам, в первом квартале этого года, несмотря на карантин, небанковские финучреждения продемонстрировали активный рост финансовых услуг населению и предприятиям малого и среднего бизнеса. Кредитов выдано на 21,8 млрд грн, что на 54,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лизингодатели заключили договоры финансового лизинга на сумму 5,5 млрд грн (рост на 6%). Финансовые компании предоставили услуги факторинга на общую сумму 21,9 млрд грн (рост на 118,2%). Кредитные союзы нарастили объем выданных кредитов на 6,8% - до 2,43 млрд грн, привлеченных депозитов - на 4,8%, до 1,3 млрд грн.

Традиционно демонстрируют хорошую динамику социально значимые массовые виды страхования. Так, платежи по страхованию жизни составили 1,25 млрд грн (рост на 22,7%), по медицинскому страхованию - 1,54 млрд грн (рост на 19,6%), по автострахованию - 3,32 млрд грн (рост на 7,4%), по страхованию на случай болезни - 182 млн грн (рост на 37,5%).

В то же время в некоторых сегментах небанковского финрынка наблюдается существенное влияние пандемии COVID-19. Так, у ломбардов снизились объемы кредитования на 7,3% - до 4,1 млрд грн, а управляющие фондами финансирования строительства смогли привлечь всего 239 млн грн, что на 91,8% меньше прошлогодних показателей.

Снизились показатели и по ряду видов страхования. Например, по "Зеленой карте" - на 22,3%, авиационному страхованию - на 14,5%, страхованию грузов и багажа - на 21,7%, страхованию имущества - на 18,8%, страхованию туристов - на 11,8%.

По мнению Залетова, по итогам первого полугодия текущего года ожидается, что в результате влияния пандемии COVID-19 существенно снизятся объемы предоставления небанковских финансовых услуг и, как результат, - фискальных поступлений. Для выравнивания этой ситуации необходимы антикризисные действия, направленные на расширение инструментов фондирования небанковских финансовых учреждений и лизингодателей, а также стимулирование спроса на услуги, ориентированные на социальные нужды населения и поддержку малого и среднего бизнеса. Одним из таких решений является законопроект №3361 от 17 апреля 2020 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности", принятый Верховной Радой в первом чтении 2 июня.

Теги: #нацкомфинуслуг #залетов
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