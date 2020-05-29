Экономика

10:38 29.05.2020

SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

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SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

Сегмент внутренних авиаперевозок в Украине в настоящее время как никогда нуждается в отмене НДС, чтобы сохранить доступные цены на билеты и расширять внутреннюю географию, сообщила пресс-служба авиакомпании SkyUp Airlines (Киев) в четверг вечером.

"Развитие внутриукраинских перевозок остается важным для нас. До кризиса, вызванного пандемией, мы регулировали стоимость межрегионального перелета так, чтобы каждый украинец мог за 500-700 грн добраться Львова, Харькова или Киева. Мы могли позволить себе такой уровень цен на внутренних рейсах, компенсируя их неприбыльность за счет международных направлений. Сегодня из-за невозможности полноценно восстановить международные перевозки этот баланс нарушен. Именно поэтому нам нужна помощь государства - будущее внутренних авиаперевозок сейчас полностью зависит от действий власти", - считает SkyUp.

При этом авиакомпания отметила, что на международных рейсах докарантинные маршруты, которые развивались и планировались к запуску, остаются актуальными после возобновления регулярного авиасообщения. Однако в связи с тем, что важнейшим критерием сейчас выступает контролируемость ситуации с распространением коронавируса, "куда можно будет путешествовать и на каких условиях – пока четко спрогнозировать очень сложно".

"Будем продолжать расширять географию полетов. Но восстановление и наращивание маршрутной сети теперь во многом зависит от того, как быстро другие, прежде всего европейские, страны будут готовы возобовлять авиасообщение с Украиной", - подчеркнули в SkyUp.

Компания также сообщила, что с учетом отсутствия официальных сообщений о возможных ограничениях на въезд по состоянию на 28 мая в продаже доступны билеты с вылетом с 23 июня на такие направления: Испания, Болгария, Франция, Чехия, Италия, Армения, Португалия, Албания, Израиль. Направления Кипр, Грузия и Греция недоступны до 30 июня, согласно решениям правительств этих стран об ограничении въезда иностранцев.

"Мы внимательно следим за решениями правительств, анализируем, когда и на каких условиях та или другая страна планирует выходить из карантина. Соответственно этим данным будет открываться продажа билетов на то или иное направление", - подчеркнули в SkyUp.

При этом авиакомпания добавила, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится и снова будут усилены ограничения принимающей страны или Украины, рейсы могут переноситься, а возмещение стоимости билетов можно будет получить в виде промокода на 120% от суммы неиспользованной части бронирования, изменив дату вылета без дополнительных доплат или вернув средства за билет.

В настоящее время, согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий", возобновление авиаперелетов запланировано на 15 июня.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры еще в декабре 2019 года рекомендовал парламенту принять за основу и в целом проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию рынка внутренних перевозок авиационным транспортом" (№2425 от 12 ноября 2019 года).

Теги: #ндс #skyup
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