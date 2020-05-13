Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о соцгарантиях детей под опекой и введении соцпомощи на уход за одинокими лицами

Верховная Рада на своем внеочередном пленарном заседании приняла решение направить на повторное второе чтение законопроект №2494 о социальных гарантиях детей под опекой и введении социальной помощи на уход за одинокими лицами.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" документ во втором чтении поддержало 224 депутата. После этого парламентарии приняли решение отправить законопроект на повторное второе чтение.

Согласно пояснительной записке к проекту, он предусматривает "повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также введение государственной социальной помощи на уход одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе".

Изменения предлагается внести в законы "О местном самоуправлении в Украине", "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", "О государственной помощи семьям с детьми", "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной помощи семьям с детьми", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", "О занятости населения".

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, что составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В случае если на ребенка (ребенка с инвалидностью) выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме государственной социальной помощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, в соответствии с законодательством), размер пособия на ребенка, над которым установлена опека, определяется как разница между 2,5 размера прожиточного минимума (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума) для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пен ии, алиментов, стипендии, государственной помощи.