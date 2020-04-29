Экономика

14:11 29.04.2020

Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

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Начиная с декабря 2019 года ЕС предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast

Европейский союз предоставил 123,5 млн грн в виде субсидий и компенсаций для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, начиная с декабря 2019 года по апрель 2020 года, сообщает представительство ЕС в Украине.

"Донецкая и Луганская области сейчас как никогда нуждаются в помощи и инвестициях для устойчивого экономического и социального восстановления. Уже есть хороший старт: с начала года программа FinancEast в рамках EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским союзом", - цитирует слова посла ЕС в Украине Матти Маасикаса пресс-служба представительства ЕС в Украине в пресс-релизе, опубликованном в среду.

Отмечается, что программа предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений.

Программу FinancEast реализуют немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в рамках проекта "Поддержка Европейского союза для востока Украины" и инициативы ЕС EU4Business. Главными партнерами стали АО "Ощадбанк" и ООО "ОТП Лизинг". В частности, с начала программы "Ощадбанк" предоставил финансирование для реализации 24 инвестиционных проектов в виде кредитов на сумму 66,5 млн грн, из которых ЕС компенсировал 32 млн грн. В свою очередь, "ОТП Лизинг" профинансировал 43 инвестиционных проекта на общую сумму 176,5 млн грн, из которых ЕС компенсировал 91,5 млн грн. Доля инвестиционных проектов из Луганской области составила 58%, а из Донецкой - 42%.

Представительство сообщает, что для реализациӥ программы ЕС выделил грант в размере 9,5 млн евро. FinancEast стартовала 20 декабря 2019 года и продлится до 2022 года или ранее, если будут использованы все средства.

Теги: #ес #предприниматели #донбасс #бизнес
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