Нацкомфинуслуг утвердила порядок электронного взаимодействия с участниками рынка небанковских финуслуг

Нацкомфинуслуг для обеспечения оперативного выполнения своих функций и осуществления полномочий, в том числе дистанционно, утвердила порядок электронного взаимодействия с участниками рынка небанковских финансовых услуг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов.

По его словам, проект распоряжения, который направлен в Минюст на государственную регистрацию, устанавливает нормативно-правовое регулирование электронного взаимодействия между Нацкомфинуслуг и участниками рынков небанковских финансовых услуг (кроме потребителей финансовых услуг) через электронный кабинет, официальные электронные ящики и электронные сервисы Нацкомфинуслуг, размещенные на ее официальном веб-сайте.

Залетов отмечает, что предложенный порядок электронного взаимодействия направлен на создание удобных и доступных электронных сервисов для предоставления публичных услуг, в том числе административных.

Кроме того, это позволит передавать электронные документы между сторонами с помощью электронных средств, удостоверять обработку переданных электронных документов, в том числе подтверждать отправления и получения их, и защитить отправленные электронные документы от потери, кражи, повреждения или несанкционированных изменений. Такой механизм также облегчит процесс ведения юридическими лицами регистрационных карточек, направление Нацкомфинуслуг информации юридическим лицам, необходимой для осуществления своих полномочий (в частности письма, требования на предоставление информации, информация о предоставлении административных услуг, решений, акты о правонарушениях и т.п.).

При этом, отмечает Залетов, следует учесть, что направление Нацкомфинуслуг электронных документов услуг станет преобладающим способом обмена информацией между регулятором и субъектами надзора. Дополнительных финансовых расходов из государственного и местных бюджетов не предполагается.

Дистанционное взаимодействие регулятора с участниками рынка небанковских финансовых услуг на современном этапе позволит снизить риск распространения коронавирусной болезни (COVID-2019), а также осуществить мероприятия по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшения бизнес климата, считает Залетов.