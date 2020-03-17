Экономика

18:35 17.03.2020

Нацбанк переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы, рекомендует банкам по возможности поступить так же

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Нацбанк переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы, рекомендует банкам по возможности поступить так же

Национальный банк Украины (НБУ) переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы с целью сохранения состояния здоровья команды регулятора, сообщается на странице центробанка в Facebook.

Согласно сообщению, Нацбанк также рекомендует банкам и их клиентам предусмотреть возможность удаленной работы для персонала на тех звеньях операционного процесса, где это возможно.

Подчеркивается, что НБУ продолжает работать в обычном режиме и дальше регулирует работу банковской системы, а также обеспечивает денежное обращение и следит за ситуацией на валютном рынке с целью поддержания ценовой стабильности.

"Национальный банк готов принимать все необходимые меры, чтобы поддержать финансовую систему и минимизировать потенциальное негативное влияние на нее от введенных в связи с COVID-19 ограничений", – отмечается в сообщении.

Теги: #коронавирус #нацбанк
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