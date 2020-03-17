Бизнес ожидает расширения программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на всех и настаивает на введении налоговых каникул - СУП

Принятых на утреннем пленарном заседании законов о поддержке бизнеса на время карантина недостаточно, бизнес рассчитывает на введение "налоговых каникул" на уплату ЕСВ и НДФЛ, а также считает необходимым расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на всех предпринимателей, сообщила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерина Глазкова.

"Пока что это полумеры. Мы делали опрос в СУП в последние несколько дней относительно того, каких мер ожидает бизнес. И 65% сказали, что важно было бы сделать так называемые налоговые каникулы - отменить или отсрочить на время карантина уплату ЕСВ и НДФЛ для всех. На сегодня у нас только отмена ЕСВ для ФЛП на "единой системе", и то только для них самих и самозанятых, не для нанятых лиц. Этого совсем недостаточно", - сказала Глазкова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Возможно, есть смысл расширить действие льготного кредитования под "5-7-9%" на весь бизнес. Программа действует для нового бизнеса, но поскольку под нее уже выделено финансирование, она позволила бы уберечь от рисков остальной малый и средний бизнес", - указала Катерина Глазкова.

Помимо этого, мораторий на проверки следовало бы ввести до конца года, полагают в бизнес-ассоциации.

"Май придет очень быстро. Можно ожидать, что сейчас могут быть неумышленные нарушения со стороны бизнеса из-за проблем с проведением платежей, неурегулированностью в законодательстве дистанционной работы", - отметила исполнительный директор СУП.

По ее словам, бизнес опасается массовых проверок после окончания моратория в связи с карантином.

"Даже если сбудутся самые положительные прогнозы, все не возобновится моментально. Некоторым придется закрыть весь бизнес до конца мая", - пояснила она.