Экс-министр финансов Украины призывает к программе с МВФ в условиях возможного закрытия рынка из-за коронавируса

Украина нуждается в открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом на $5,5 млрд для открытия дополнительного финансирования бюджета от ЕС (EUR500 млн) и Всемирного банка (до $1,0 млрд), заявила отправленная в отставку вместе с правительством министр финансов Оксана Маркарова.

"МВФ был и остается надежным партнером Украины, в сложные моменты предоставлял финансирование для страны и сейчас готов дальше активно помогать в реализации реформ, фискальной консолидации и развитии конкуренции, что должно привести к ускорению экономического роста и улучшению благосостояния украинских граждан", – подчеркнула Маркарова, подводя итоги работы на посту министра в Facebook.

Она напомнила, что новая трехлетняя программа EFF была согласована в конце прошлого года на уровне менеджмента, однако ее должен утвердить совет директоров Фонда.

"Также мы имеем договоренности с другими официальными кредиторами, которые могут в этом году закрыть почти все потребности Украины в финансировании, чтобы не обращаться к рыночным заимствованиям, которые из-за глобального кризиса, разворачивающемся на фоне эпидемии коронавируса, могут быть недоступными по приемлемой цене", – отметила экс-министр финансов.

Как сообщалось, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 15 февраля в Мюнхене обсудила с президентом Владимиром Зеленским подготовку новой программы сотрудничества, после чего появилось сообщение о визите нескольких экспертов Фонда в Киев. Его целью было названо "проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности.

Для окончательного решения совета директоров Фонда Киеву необходимо, в частности, принять закон №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка. В настоящее время работа над ним продолжается при координации Офиса президента, и окончательный текст законопроекта ожидается в ближайшие несколько недель. Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

Кроме того, пока отсутствует информация, как повлияла на сроки открытия новой программы неожиданная смена правительства в Украине, произошедшая 4 марта. Новый премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении в Верховной Раде не упоминал об МВФ и другом внешнем финансировании.