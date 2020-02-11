Экономика

14:55 11.02.2020

Нацкомфинуслуг в 2019г закрыла 260 небанковских финучреждений

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Нацкомфинуслуг в 2019г закрыла 260 небанковских финучреждений

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член комиссии Александр Залетов.

По его мнению, снятие моратория на проверки и активные регуляторные действия по очищению рынка небанковских финансовых услуг в прошлом году обеспечили выведение 260 слабых и ненадежных игроков, что составило около 12% от количества поднадзорных Нацкомфинуслуг субъектов.

В ходе надзорной деятельности из Государственного реестра финансовых учреждений и других реестров, которые ведет Нацкомфинуслуг, было исключено 110 финансовых компаний, 57 страховых компаний, 38 ломбардов, 24 кредитных союза, 22 лизингодателя, семь страховых брокеров и по одному негосударственному пенсионному фонду и администратору НПФ.

В то же время, отмечает Залетов несмотря на сокращение количества игроков на рынках небанковских финуслуг, капитализация, объемы предоставленных услуг и фискальные отчисления рынка существенно возросли. В частности, небанковские финансовые учреждения страны в прошлом году уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 1,763 млрд грн, что на 28,3% больше, чем годом ранее.

При этом львиная доля (76,5%) налога на прибыль пришлась на страховые компании, у которых темп роста этого показателя составил 20,7%. В то же время другие финучреждения, в частности финкомпании, демонстрируют увеличение налоговых отчислений на 61,4%.

Как заявил Залетов, такая позитивная динамика фискальных поступлений связана с активным ростом услуг, предоставляемых небанковскими финансовыми учреждениями, особенно в части микрокредитования, факторинга и финансового лизинга.

При этом он отметил, что дальнейшее развитие этого сегмента финансовой системы Украины будет зависеть от принятия пакета законопроектов и подзаконных актов, предусмотренных Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года и направленных на укрепление финансовой стабильности, содействие макроэкономическом развитию и росту экономики, на развитие финансовых рынков и расширение финансовой инклюзии, а также на внедрение инноваций в финансовом секторе.

Теги: #нацкомфинуслуг #финучреждения #залетов
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