"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

АО "Укртрансгаз" (УТГ), которое после 1 января 2020 года выполняет функцию оператора подземных хранилищ природного газа, обратилось к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за ареста счетов компании частным исполнителем по делу с ЗАО "Укрэнергозбут", сообщила пресс-служба компании.

"Укртрансгаз" обращается к СНБО с просьбой защитить права предприятия и не допустить незаконного выведения денежных средств и отчуждения имущества", – отмечено в сообщении компании.

Там напомнили, что арест всех счетов и активов предприятия по решению суда, которое в компании считают неправомерным, делает невозможным устойчивую работу УТГ и создает риски безопасному функционированию газотранспортной системы Украины.

"Аресты всех счетов предприятия, его движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона. Кроме того, согласно заключенным договорам с ООО "Оператор ГТС Украины", структурные подразделения "Укртрансгаза" оказывают услуги ремонта и технического обслуживания магистральных газопроводов, оборудования газоперекачивающих агрегатов", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 22 января 2020 года "Укртрансгаз" заявил об аресте всего имущества компании, а также средств на ее счетах во исполнение решения Арбитражного суда Киева по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут". Согласно информации УТГ, суд 12 июля 2000 года своим решением (№ 17/32) обязал госкомпанию поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям "Укрэнергозбута". При этом стоимость природного газа тогда не была приведена в решении. С того момента ЗАО в течение многих лет не занималось взысканием. В 2018 году уже ЧАО "Укрэнергозбут" получило дубликат решения приказа Арбитражного суда, после чего продало ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" право требования обязательств УТГ по поставке газа. "Фин-Инвест" в свою очередь 9 января 2020 года получила от Хозяйственного суда Киева решение, которым был изменен способ и порядок выполнения решения Арбитражного суда от 12 июля 2000 года.

15 января 2020 года частным исполнителем Пышным было открыто производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу "Финансовой компании "Фин-Инвест".

ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", согласно данным в Едином государственном реестре, была основана в декабре 2018 года. Конечным бенефициарным собственником является Сергей Дмитриев. Среди обозначенных видов деятельности компании – финансовый лизинг, другие виды кредитования. В качестве основного вида деятельности определено предоставление финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения). Уставный капитал – 5,050 млн грн

ЧАО "Укрэнергозбут" было зарегистрировано в 1998 году. Конечным бенефициаром является Михаил Каминский. Основной вид деятельности – распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы, среди других видов деятельности – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, а также деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами. Уставный капитал – 240 тыс. грн. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 3,940 млн грн, в 2017 – 739,876 млн грн, в 2016 году компания получила чистый убыток в размере 61,235 млн грн.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.