В ЕС знают о чувствительности проведения земельной реформы и поддерживают постепенный подход ее осуществления – исполнительный вице-президент ЕК Домбровскис

В Европейском Союзе понимают чувствительность вопроса проведения земельной реформы и поддерживают постепенный подход в этом направлении.

"Мы понимаем, что это – чувствительный вопрос, и есть необходимость задействовать защитные меры, в частности защитить небольшие фермерские хозяйства с тем, чтобы у них был доступ к земле и чтобы земли не были скуплены большими компаниями. С этой точки зрения мы понимаем и поддерживаем подход, чтобы делать это постепенно и иметь защитные механизмы", - заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии, ответственный за "Экономику, которая работает для людей", Валдис Домбровскис во вторник в Брюсселе по результатам встречи с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Домбровскис уверен, что земельная реформа в Украине "должна гарантировать хорошо функционирующий земельный рынок, гарантировать четкие права на собственность и иметь необходимый земельный кадастр".

"С этой точки зрения мы приветствуем эту реформу, которая в настоящее время находится в состоянии подготовки", - подчеркнул он.