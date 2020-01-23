Экономика

11:54 23.01.2020

ЕБРР и ЕС согласовали программу фингарантий на EUR50 млн для увеличения инвестиций в развитие ВИЭ в Украине и ряде других стран

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ЕБРР и ЕС согласовали программу фингарантий на EUR50 млн для увеличения инвестиций в развитие ВИЭ в Украине и ряде других стран

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз согласовали программу финансовых гарантий на сумму в EUR50 млн, направленную на увеличение инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине и ряде стран, соседствующих с ЕС на юге, преимущественно в Иордании, Ливане и Тунисе, сообщается в пресс-релизе банка.

Ожидается, что новая программа, в рамках которой ЕБРР будет предоставлять гарантии местным банкам, позволит привлечь инвестиции общим объемом до EUR500 млн.

Отмечается, что это первая программа гарантий, получившая финансирование в рамках плана внешних инвестиций ЕС (External Investment Plan, EIP).

"Мы рады сотрудничать с ЕС в таком неотложном вопросе как климатические изменения. Наше кредитование в сочетании с финансовыми инструментами ЕС стимулирует более активное участие частного сектора в инвестировании, которое очень необходимо для решения глобальных задач будущего", – прокомментировал вице-президент ЕБРР по политике и партнерствам Пьер Хайльбронн.

Как отметил в свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели, программа фингарантий обеспечивает достаточное покрытие рисков для привлечения крупных инвестиций из частного сектора.

В сообщении отмечено, что ЕС через программу EIP выделил EUR4,5 млрд для привлечения EUR44 млрд государственных и частных инвестиций на цели развития в соседствующих с ЕС странах и в Африке.

Теги: #ебрр #виэ #ес
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