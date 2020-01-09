Операторы ГТС и ПХГ проведут road show по предоставлению услуг транспортировки газа на короткие расстояния - Макогон

Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) и оператор подземных хранилищ (ПХГ) планируют провести совместное road show по предоставлению услуг транспортировки газа на короткие расстояния, сообщил глава ОГТСУ Сергей Макогон в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"С этого года у нас действует услуга транзита на короткие расстояния. Это дешевая стоимость доставки газа от границы до ПХГ и обратно. Это уже работает, и мы надеемся, что этот сезон закачки, который начнется в апреле, активно продемонстрирует интерес к данному направлению. Со своей стороны мы планируем с оператором ПХГ ряд совместных road show, где будем активно эту услугу показывать и предлагать нашим европейским партнерам", – сказал он.

Глава нового оператора ГТС напомнил, что по состоянию на конец 2019 года, на пике периода закачки, в ПХГ Украины находилось порядка 2,4 млрд куб. м природного газа, принадлежащего нерезидентам.

Как сообщалось, до лета 2017 года таможенное оформление природного газа, транспортируемого на территорию Украины для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в таможенном режиме "транзит". После принятия Энергетической таможней Государственной фискальной службы приказа №45 от 1 июня 2017 года "Укртрансгаз" получил разрешение на открытие и эксплуатацию таможенного склада на базе украинских ПХГ. Это позволяет компаниям, в том числе иностранным, хранить газ в течение 1095 дней (три года) без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при дальнейшей транспортировке природного газа с территории Украины. После почти двух лет подготовки "Укртрансгаз" в апреле 2019 года начал активно предлагать нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад".

В середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, предусматривающие, среди прочего, создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции". Услуга позволяет трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища.

В последние годы украинские хранилища объемом 31 млрд куб. м были загружены всего на 50%. В связи с этим оператор ГТС Украины начал предлагать услуги хранения иностранным трейдерам, в первую очередь, из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова.