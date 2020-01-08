Евросоюз будет применять свои правила к "Турецкому потоку" на территории ЕС

Европейская комиссия внимательно следит за развитием событий, связанных с открытием газопровода "Турецкий поток", заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы применим (к "Турецкому потоку" - ИФ) все правила для трубопроводов на территории Европейского союза", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о соответствии "Турецкого потока" положениям Третьего энергетического пакета для трубопроводов из третьих стран.