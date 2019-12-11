Представители бизнеса призывают руководство страны принять 5-летнюю Стратегию социально-экономического развития Украины.

Решение об обращении к властям государства принято в ходе "круглого стола" "Экспортная стратегия Украины и институциональные механизмы поддержки национального экспорта", прошедшего в Киевской торгово-промышленной палате.

Принятие такой стратегии необходимо участники заседания мотивировали неспособностью существующей в Украине сети институтов по поддержке международной торговли обеспечить надлежащий уровень эффективной поддержки украинских экспортеров. Национальный экспорт значительно уступает импорту: по состоянию на декабрь-2019 отрицательное сальдо торгового баланса составило почти $10 млрд, отмечают они.

С целью исправления положения предприниматели и эксперты разработали пакет предложений, включающих, в частности, создание Министерства промышленной политики и торговли – главного драйвера новой индустриализации страны, запуск и реальное финансирование Экспортно-кредитного агентства, возобновление и активизация работы двусторонних межправительственных экономических комиссий, создание Совета по международной торговле и зарубежной сети продвижения экспорта, возобновление национальной экспортной логистики, разработку стратегии освоения рынков сбыта, а также защиту национального рынка от несправедливой конкуренции.

По словам участников "круглого стола", такие меры выведут украинский экспорт на должный уровень, обеспечит приток капиталов и жизнедеятельность государства в целом.

"Мы понимаем: только системная поддержка украинских производителей на внешних рынках должна стать неотъемлемой частью целостного сотрудничества власти и бизнеса по поддержке внешней торговли. Мы должны помочь украинским товаропроизводителям раскрыть свой экспортный потенциал, совместно определить, какие конкретные шаги мы еще можем сделать для реализации экспортной стратегии", - сказал президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский.

Представители бизнеса считают необходимым предложить президенту Украины возглавить Совет по международной торговле, который будет утверждать и мониторить выполнение 5-летней Стратегии социально-экономического развития страны.

Киевская торгово-промышленная палата и далее будет работать над решением проблем экспорта. Планируется создать рабочую группу по разработке новой редакции закона "О внешнеэкономической деятельности", обратиться к комитету Верховной Рады с предложением предоставить своих представителей для полноценного запуска Экспортно-кредитного агентства.

В "круглом столе" принимали участие, в частности, директор департамента развития экспорта Министерства экономического развития и торговли Украины Алина Шишкина, председатель совета Украинского кредитного банковского союза Борис Соболев, представители крупнейших бизнес-ассоциаций "Укркондпром", "Укршкирвзуттепром", Украинская зерновая ассоциация, Лига страховых ассоциаций Украины, Союз химиков Украины. Кроме того, присутствовали руководители Польского агентства по инвестициям и торговле PRF Group, посольства Словакии в Украине, КГГА, представительства канадско-украинской Хозяйственной палаты и др.