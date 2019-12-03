Минфин понизил ставку ОВГЗ в долларах на 15 мес. до 4% и ОВГЗ в гривне на 3,5 года до 12,5%

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник впервые за последний месяц предложило долларовые ОВГЗ и смогло привлечь $53,9 млн, сохранив ставку отсечения по 2-летним бумагам на уровне 4,25% и понизив ее по 15-мес. до 4% годовых.

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на 2-летние бумаги по сравнению с аукционом месячной давности упал почти в 15 раз – до $45,3 млн.

Минфин отклонил 4 из 23 заявок со ставками до 5% и, благодаря наличию заявок со ставками до 3,49%, привлек $35,06 млн по средневзвешенной доходности 4,08% годовых.

Спрос на 15-мес. долларовые ОВГЗ составлял $27,8 млн, однако Минфин отклонил 6 из 30 заявок со ставками до 4,5% и довольствовался $18,25 млн по средневзвешенной доходности 3,88%. На нее удалось выйти благодаря наличию спроса по ставкам до 3,45% годовых.

Что касается гривневых бумаг, то основной спрос традиционно был на самые длинные на этих аукционах 3,5-летние ОВГЗ – 4,09 млрд грн при предложении 3 млрд грн. Минфину удалось продать все выставленные облигации по средневзвешенной ставке 12,38%, установив ставку отсечения на уровне 12,5% по сравнению с 12,64% по 3,7-летним бумагам на аукционе недельной давности.

Самые короткие ОВГЗ в гривне сроком обращения до 3 месяцев были проданы со средневзвешенной ставкой 13,06%, тогда как две недели назад эти бумаги были размещены под 13,95%. Для такого снижения доходности Минфин отказался удовлетворить две крупные заявки на 320 млн грн со ставками до 15% годовых и, установив ставку отсечения 13,8%, ограничился 52,58 млн грн.