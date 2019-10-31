Экономика

18:38 31.10.2019

Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

2 мин читать
Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

"Это исторический момент по части защиты украинских интересов. Очень долго мы не могли построить законодательную базу, соответствующую европейским нормам, чтобы нас больше не шантажировали и мы могли обеспечить долгосрочную транспортировку газа через территорию Украины, использование украинской ГТС, а также стабильные доходы от этих основных фондов", – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе выступления в парламенте.

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время представления законопроекта ко второму чтению акцентировал внимание на том, что комитет накануне одобрил основную правку, согласно которой приватизация, концессия, аренда ГТС, а также управление ею третьими сторонами (не представляющими государство) запрещена. Кроме того, он подчеркнул, что, согласно документу, компания, управляющая ГТС, должна находиться в 100% собственности государства.

Согласно подготовленному ко второму чтению тексту законопроекта, решение об участии в операторе ГТС других лиц (помимо государства или субъекта хозяйствования 100% корпоративных прав которого принадлежит государству) может быть утверждено исключительно Верховной Радой.

Законодательный акт касается также системы передачи электрической энергии.

"У нас есть предприятие "Укрэнерго". Мы в этом законопроекте прописали полный запрет на приватизацию электрических магистральных сетей, по аналогии с ГТС", – отметил Герус перед голосованием.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Теги: #гтс #анбандлинг #рада #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:28 31.10.2019
Гончарук приветствует принятие Радой во 2-м чтении законопроекта об анбандлинге

Гончарук приветствует принятие Радой во 2-м чтении законопроекта об анбандлинге

17:54 31.10.2019
Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

17:09 31.10.2019
Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

17:04 31.10.2019
Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

16:59 31.10.2019
Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

Нардепы с 1 ноября переходят на электронную форму регистрации – Стефанчук

13:11 31.10.2019
Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

12:48 31.10.2019
Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

11:50 31.10.2019
Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

09:41 31.10.2019
Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

13:24 30.10.2019
Гончарук ожидает принятие ВР законопроекта об анбандлинге во 2-м чтении на этой неделе

Гончарук ожидает принятие ВР законопроекта об анбандлинге во 2-м чтении на этой неделе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла поправки в госбюджет-2019 с поправкой о финансировании метро на Виноградарь

Почти половину с/х госземель в Украине за годы независимости разворовали - Милованов

Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

ЕБРР выделит дополнительные EUR200 млн на развитие ВИЭ в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла поправки в госбюджет-2019 с поправкой о финансировании метро на Виноградарь

Донецкая финкомпания намерена увеличить пакет в АО "Часовоярские автобусы" почти до 21%

США конфискуют активы финансиста Джо Лоу на $1 млрд в рамках дела 1MDB

"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $75 млн

Падение цен на нефть ускорилось, Brent подешевела до $60,1 за баррель

Укрэнерго намерена инвестировать в развитие сетей за 10 лет около 63 млрд грн

ДТЭК завершает реструктуризацию банковского долга

Почти половину с/х госземель в Украине за годы независимости разворовали - Милованов

"ДТЭК ВИЭ" ввел в эксплуатацию Покровскую СЭС 240 МВт в Днепропетровской области

Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА