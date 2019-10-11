Отрасль поддерживает решение об отмене госмонополии на производство спирта – "Укрводка"

Компании-производители алкоголя полностью поддерживают решение об отмене госмонополии на производство спирта, сообщили в ассоциации "Укрводка".

"Государство многие годы показывает себя неэффективным собственником, и теперь впервые заговорили о необходимой реформе "Укрспирта". В этом заинтересованы все легальные производители и от этого выиграет государство, так как сейчас именно государственные спиртзаводы - основной источник спирта для теневого рынка", - сообщил глава ассоциации Владимир Остапюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В ходе презентации реформы спиртовой отрасли, презентованной в Кабинете министров 11 октября, несколько производителей выказали готовность покупать и/или строить собственные заводы.

"Мы будем строить спиртзавод, производить там четыре продукта. Инвестиции $70-80 млн, строить будем у себя в регионе…Невозможно побороть теневой алкоголь без демонополизации", - сообщил совладелец компании Nemiroff Анатолий Кипиш.

Представитель CEDC International (на украинском рынке представлен брендом Zubrowka) также поддерживает процесс реформирования спиртовой отрасли. "Мы как иностранный инвестор поддерживаем демонополизацию и готовы инвестировать", - заявил он на том же мероприятии.

Bayadera Group тоже высказалась за демонополизацию спиртовой отрасли. Ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" компания озвучила намерение приобрести или построить собственный спиртзавод.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в рамках демонополизации спиртовой отрасли предложило отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года и ограничения на строительство спиртовых заводов, ограничить импорт спирта до 1 января 2022 года.

По словам замминистра ведомства Тараса Высоцкого, рамочный законопроект о демонополизации спиртовой отрасли может быть принят уже в этом году.