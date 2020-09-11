Инвестиции

17:31 11.09.2020

Первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц - ФГИ

1 мин читать
Первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц - ФГИ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявит 15 сентября первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли, а первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц, сообщили в ФГИ.

Согласно сообщению на сайте Фонда в пятницу, ФГИ уже передано 16 объектов госпредприятия "Укрспирт", запланированных к приватизации.

Как сообщили в ФГИ, все предприятия ГП "Укрспирт", которые выставляются на приватизацию, находятся в рабочем состоянии, но только некоторые из них функционируют.

В свою очередь в государственном предприятии "Укрспирт" отметили, что до конца 2020 года он планирует передать в общей сложности 30 предложений по приватизации объектов предприятия Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины.

"ГП "Укрспирт" передало Минэкономразвития предложения по приватизации 25 из 41 объектов предприятия. До конца года планируем передать еще 5 предложений. Первый аукцион в Фонде госимущества планируют объявить 15 сентября", - цитируется в сообщении госпредприятия и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Теги: #фги #спирт #спиртзавод #укрспирт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 03.09.2020
Принятие RAB-тарифов разблокирует приватизацию облэнерго – зампред главы ФГИ

Принятие RAB-тарифов разблокирует приватизацию облэнерго – зампред главы ФГИ

14:37 19.08.2020
Зеленский поручил ФГИ обеспечить передачу в собственность обладминистрации корпусов, которыми пользуется Запорожский госпиталь ветеранов

Зеленский поручил ФГИ обеспечить передачу в собственность обладминистрации корпусов, которыми пользуется Запорожский госпиталь ветеранов

17:27 12.08.2020
Кабмин передал почти 200 объектов госсобственности в управление ФГИ – Шмыгаль

Кабмин передал почти 200 объектов госсобственности в управление ФГИ – Шмыгаль

18:08 03.08.2020
Минфин выдал первые лицензии на производство спирта

Минфин выдал первые лицензии на производство спирта

19:23 31.07.2020
ФГИ расширил центральный аппарат на 160 чел. и привлек в замглавы экс-топ-менеджера WOG

ФГИ расширил центральный аппарат на 160 чел. и привлек в замглавы экс-топ-менеджера WOG

13:46 31.07.2020
Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

19:37 21.07.2020
ВАКС избрал меру пресечения адвокату, который за $800 тыс пытался подкупить главу ФГИ

ВАКС избрал меру пресечения адвокату, который за $800 тыс пытался подкупить главу ФГИ

17:42 15.07.2020
ООО "Смартленд" купил киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн

ООО "Смартленд" купил киевскую гостиницу "Днепр" на онлайн-аукционе за 1,1 млрд грн

12:38 15.07.2020
Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

16:59 22.06.2020
Использование "Центрэнерго" только угля для производства э/э увеличит его долги минимум на 2,2 млрд грн – глава ФГИ

Использование "Центрэнерго" только угля для производства э/э увеличит его долги минимум на 2,2 млрд грн – глава ФГИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

ПОСЛЕДНЕЕ

Финансовая компания «ЕВО» стала участником международной платежной системы LEO

Кулеба пригласил португальских инвесторов принять участие в приватизации в Украине

"Нафтогаз" предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа

"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

ЕС защитит себя "углеродной границей" от недобросовестной конкуренции - глава Евросовета

В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн - Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА