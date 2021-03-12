Nemiroff первым среди частных компаний получил лицензию на производство спирта

Частная компания Nemiroff получила от Государственной налоговой службы первую в Украине лицензию для производства спирта на приобретенном ею в ноябре 2020 года Немировском спиртзаводе (Винницкая обл.), сообщила компания в пресс-релизе в пятницу.

"Nemiroff снова в первопроходцах – как первая среди частных компаний в современной истории Украины, приватизировавшая спиртовой завод и получившая лицензию на изготовление спирта. Это важный шаг не только для бренда, но и для всей отрасли", - говорится в пресс-релизе.

Компания отметила, что получение лицензии на производство спирта завершило юридический этап приватизации государственного Немировского спиртзавода, а его приобретение частной компанией стало предвестником принципиальных изменений в отечественной водочной отрасли.

Nemiroff сообщил, что проводит модернизацию производственных мощностей Немировского спиртзавода и готовится к запуску производства в ближайшее время.

"Для Nemiroff это стратегическое решение, ведь теперь компания сможет в полной мере контролировать и улучшать качество ключевого сырья и, соответственно, готовой продукции. Также, это восстановление исторических корней бренда, его наследия, ведь продукция в этом регионе производится еще с XVIII века", - подытожила компания в пресс-релизе.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины в июле 2020 года выдало первые лицензии на производство спирта другим государственным заводам.

Ранее и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил, что закон об отмене госмонополии на производство спирта вступил в силу 1 июля 2020 года, однако еще год производителями спирта остаются только госпредприятия, и частным компаниям необходимо воспользоваться этим для их приватизации.

Министерство финансов в декабре 2020 делегировало выдачу с 1 января 2021 года лицензий на оптовую торговлю подакцизными товарами региональным подразделениям Государственной налоговой службы.

Закон о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового №318 предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт этиловый (в частности как лекарственное средство), спирт этиловый ректифицированный виноградный, спирт этиловый ректифицированный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии. Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции.

Помимо того, с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

Закон также либерализует экспорт спирта из Украины, разрешая его всем, кто имеет лицензию на производство. Продажа этилового спирта отечественным потребителям разрешена при наличии лицензии на право оптовой торговли им.

Nemiroff - один из крупнейших производителей алкоголя. Располагает производственными мощностями в Немирове (Винницкой обл.). Суммарная проектная мощность разливочных линий завода составляет 120 млн литров готовой продукции в год.

По информации Nemiroff, компания является самым крупным экспортером украинской водочной продукции, занимая более 40% в общем объеме продаж на внешних рынках, а также входит в топ-10 мировых поставщиков водки в сегменте Duty Free&Travel Retail. Продажи Nemiroff охватывают около 80 стран.

ООО "ЛВН Лимитед" приобрел Немировский спиртзавод (Винницкая обл.) за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены, компания победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ООО "ЛВН Лимитед" являются Ягов Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн. а учредителем - компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент".