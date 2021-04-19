ГФС изъяла 110 тыс. л контрафактного спирта при обыске на Караванском спиртзаводе

Незаконно изготовленный этиловый спирт на Караванском спиртзаводе (с. Караваны Харьковской области) обнаружили в ходе обыска сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) и управления организации защиты и контроля ГП "Укрспирт", сообщила пресс-служба "Укрспирта" агентству "Интерфакс-Украина".

По данным и.о. директора госпредприятия Сергея Блескуна, на которого ссылается пресс-служба, этот спиртзавод, согласно разрешительной документации, не осуществлял производственной деятельности уже несколько месяцев подряд. Он уточнил, что по факту незаконного производства "Укрспирт" инициировал служебное расследование и отстранил руководство предприятия.

Согласно данным на сайте ГФС, в ходе санкционированного судом обыска на Караванском спиртзаводе выявлено более 110 тыс. л незаконно изготовленного этилового спирта ориентировочной стоимостью 4,5 млн. Ведомство уточнило, что при обыске обнаружило продукты брожения в больших объемах, что является доказательством продолжения незаконного изготовления спирта.

"Для меня, как руководителя государственного предприятия, такая ситуация недопустима, и мы однозначно поддерживаем действия правоохранительных органов. От нас и в дальнейшем будет предоставляться полное сотрудничество", - подытожил Блескун в Facebook.

По данным веб-портала города Люботина, производственные мощности Караванского спиртзавода составляют до 2 тыс. дал спирта этилового ректификованного "Люкс" в сутки. Основными потребителями продукции спиртзавода до остановки производства являлись ЗАО "Полтавский ЛВЗ", МВКО "Арго", ООО "ЛВЗ "Прайм", ООО НВФК "Эйм", ГП "Имидж Холдинг".

Согласно данным ГФС, за январь-март сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота почти 370 тонн ликеро-водочных изделий (ЛВИ) на общую ориентировочную сумму 77 млн грн, выявлено 37 крупных незаконных производств ЛВИ. Ведомство сообщило, что с начала 2021 года прекращена деятельность 109 интернет-ресурсов, незаконно реализующих контрафактную продукцию.

В первом квартале текущего года ГФС в рамках уголовных и административных производств также изъяла из незаконного оборота 555 тонн спирта, ориентировочной стоимостью более 112 млн грн.