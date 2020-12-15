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19:43 15.12.2020

На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

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На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

В Харьковской области в ходе обысков, проведенных следователями Дергачевского отдела полиции и сотрудниками управления стратегических расследований под руководством местной прокуратуры, изъято более 4 тонн спирта и 500 бутылок готовой алкогольной продукции, а также специальное оборудование.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, обыски проводились в рамках уголовного производства по факту незаконного производства и реализации подакцизных товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что в Дергачевском районе Харьковской области предприятие, которое, согласно налоговой отчетности, не осуществляет производство и оптовую реализацию алкогольной продукции, имеет рабочую линию по производству алкогольных напитков под брендами известных марок. При этом ни спирт, ни марки акцизного налога для производства алкогольной продукции предприятием в текущем году официально не получались", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, нелегально изготовленный на предприятии алкоголь затем продавался через розничную сеть на территории региона.

Правоохранители устанавливают причастных к подпольному производству алкоголя. Следственные действия продолжаются.

Теги: #спирт #производство #контрафакт #харьковщина
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