"Укрводка" раскритиковала решение финкомитета ВР рекомендовать к принятию законопроект о сохранении госмонополии на производство спирта до октября

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект по отсрочке отмены государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года до 1 октября 2020 года (№3443), сообщили в ассоциации "Укрводка".

"Снятие Сергея Блескуна с позиции и.о. главы ГП "Укрспирт", молниеносное рассмотрение профильным комитетом ВРУ законопроекта №3443 и согласование переноса сроков приватизации и демонополизации до 1 октября 2020 года - это очередная остановка процесса разгосударствления спиртовой отрасли, который мы наблюдаем годами", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ассоциации.

В "Укрводке" отметили, что первоначально законопроект предусматривал отсрочку отмену госмонополии до 1 января 2021 года, однако комитет поддержал изменение сроков.

"Данный законопроект не стоял в повестке дня заседания на сегодня, и ассоциация узнала о его голосовании профильным комитетом постфактум. Помимо этого, пока на сайте ВР отсутствует текст обновленного законопроекта", - сообщили в ассоциации.

В "Укрводке" отметили, что перенос срока начала приватизации и снятие с поста руководителя ГП "Укрспирт", за период работы которого были приняты меры, направленные на борьбу с нелегальной торговлей, проведена подготовка спиртзаводов к приватизации, перечеркивает все наработки, возвращает к временам, "когда на спиртовых заводах сидели "смотрящие", а нелегальный рынок алкоголя составлял более половины".

"К сожалению, с принятыми сегодня решениями спиртовая отрасль рискует навсегда остаться в состоянии упадка в собственности государства и "под крышей" нелегальных производителей̆. Мы настаиваем на всестороннем публичном рассмотрении проекта о переносе сроков приватизации "Укрспирта", на внедрении жестких лицензионных условий для производителей̆ спирта, а также обращаемся к президенту и премьер-министру о взятии этого вопроса под личный контроль и недопущении "консервации" ситуации на неопределенное время, выгоду от которой может получить только нелегальный производитель", - заявляют в ассоциации.