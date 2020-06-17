Экономика

19:07 17.06.2020

"Укрводка" раскритиковала решение финкомитета ВР рекомендовать к принятию законопроект о сохранении госмонополии на производство спирта до октября

2 мин читать
"Укрводка" раскритиковала решение финкомитета ВР рекомендовать к принятию законопроект о сохранении госмонополии на производство спирта до октября

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект по отсрочке отмены государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года до 1 октября 2020 года (№3443), сообщили в ассоциации "Укрводка".

"Снятие Сергея Блескуна с позиции и.о. главы ГП "Укрспирт", молниеносное рассмотрение профильным комитетом ВРУ законопроекта №3443 и согласование переноса сроков приватизации и демонополизации до 1 октября 2020 года - это очередная остановка процесса разгосударствления спиртовой отрасли, который мы наблюдаем годами", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ассоциации.

В "Укрводке" отметили, что первоначально законопроект предусматривал отсрочку отмену госмонополии до 1 января 2021 года, однако комитет поддержал изменение сроков.

"Данный законопроект не стоял в повестке дня заседания на сегодня, и ассоциация узнала о его голосовании профильным комитетом постфактум. Помимо этого, пока на сайте ВР отсутствует текст обновленного законопроекта", - сообщили в ассоциации.

В "Укрводке" отметили, что перенос срока начала приватизации и снятие с поста руководителя ГП "Укрспирт", за период работы которого были приняты меры, направленные на борьбу с нелегальной торговлей, проведена подготовка спиртзаводов к приватизации, перечеркивает все наработки, возвращает к временам, "когда на спиртовых заводах сидели "смотрящие", а нелегальный рынок алкоголя составлял более половины".

"К сожалению, с принятыми сегодня решениями спиртовая отрасль рискует навсегда остаться в состоянии упадка в собственности государства и "под крышей" нелегальных производителей̆. Мы настаиваем на всестороннем публичном рассмотрении проекта о переносе сроков приватизации "Укрспирта", на внедрении жестких лицензионных условий для производителей̆ спирта, а также обращаемся к президенту и премьер-министру о взятии этого вопроса под личный контроль и недопущении "консервации" ситуации на неопределенное время, выгоду от которой может получить только нелегальный производитель", - заявляют в ассоциации.

Теги: #законопроект #критика #укрводка #госмонополии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 17.06.2020
Рада не поддержала отчет ВСК по соблюдению законов во время смены собственников информационных телеканалов и противодействия информационному влиянию РФ

Рада не поддержала отчет ВСК по соблюдению законов во время смены собственников информационных телеканалов и противодействия информационному влиянию РФ

14:12 17.06.2020
Зеленский предлагает Раде освободить выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Зеленский предлагает Раде освободить выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

23:59 12.06.2020
Кабмин поддержал законопроект Минрегиона о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

Кабмин поддержал законопроект Минрегиона о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

21:39 12.06.2020
Рада в четверг может принять за основу законопроект о всеукраинском референдуме

Рада в четверг может принять за основу законопроект о всеукраинском референдуме

11:06 09.06.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум

В Раде зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум

06:55 05.06.2020
В Конгрессе США представили законопроект против строительства "Северного потока-2"

В Конгрессе США представили законопроект против строительства "Северного потока-2"

06:03 05.06.2020
Демократы предлагают ограничить полномочия президента в применении закона о восстаниях

Демократы предлагают ограничить полномочия президента в применении закона о восстаниях

20:17 29.05.2020
Власти КНР негативно прореагировали на предложение Великобритании разрешить жителям Гонконга переехать на год в Соединенное Королевство

Власти КНР негативно прореагировали на предложение Великобритании разрешить жителям Гонконга переехать на год в Соединенное Королевство

01:53 28.05.2020
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

23:03 26.05.2020
Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на "позитивный"

Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

ПОСЛЕДНЕЕ

TUI проведет реструктуризацию во Франции в попытке сократить расходы

МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа, начнет восстанавливать с туристических направлений

Минюст Украины хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года

Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу правительства

Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

Введение пошлины на импортное дизтопливо угрожает сбору урожая – УКАБ

Программа повышения пенсий является одним из основных достижений правительства за 100 дней - Лазебная

Кабмин смягчил требования к заемщикам по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Минцифры формирует общественный совет ведомства

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА