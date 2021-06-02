Экономика

15:59 02.06.2021

Кабмин увеличил квоты на отгрузку спирта этилового для производства лексредств

1 мин читать
Кабмин увеличил квоты на отгрузку спирта этилового для производства лексредств

Кабинет министров Украины увеличил квоты на отгрузку спирта этилового ряду фармпроизводителей для производства лекарственных средств, кроме бальзамов и эликсиров.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно тексту постановления, размещенному на сайте Кабмина, квоту увеличили для АО "Лубныфарм" (с 36 тыс. до 50 тыс.) и фармкомпании "Здоровье" (с 31,721 тыс. до 46,685 тыс.).

Помимо этого, Кабмин исключил из перечня предприятий, которые получают квоты, Киевский городской центр крови, КП "Фармацевтическая фабрика" (Киевская обл.), Новоград-Волынский филиал Житомирского областного центра крови, ООО "Синбиас Фарма", Одесскую областную станцию переливания крови, Черновицкий областной центр службы крови, а также Львовский областной центр службы крови.

Теги: #спирт #отгрузка #квоты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 26.05.2021
ПСГ "Ковальская" в апреле-2021 вдвое увеличила отгрузку бетона – гендиректор

ПСГ "Ковальская" в апреле-2021 вдвое увеличила отгрузку бетона – гендиректор

11:18 19.04.2021
ГФС изъяла 110 тыс. л контрафактного спирта при обыске на Караванском спиртзаводе

ГФС изъяла 110 тыс. л контрафактного спирта при обыске на Караванском спиртзаводе

13:23 12.03.2021
Nemiroff первым среди частных компаний получил лицензию на производство спирта

Nemiroff первым среди частных компаний получил лицензию на производство спирта

19:31 28.01.2021
Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Украина в 2020г полностью использовала 11 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

19:43 15.12.2020
На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

14:39 20.11.2020
Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

17:31 11.09.2020
Первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц - ФГИ

Первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц - ФГИ

10:40 31.07.2020
Минэнергетики приступило к подготовке "зеленых" аукционов – Буславец

Минэнергетики приступило к подготовке "зеленых" аукционов – Буславец

01:42 24.07.2020
Вице-спикер Рады призвала субъектов избирательного процесса приложить усилия для реализации гендерной квоты на предстоящих выборах

Вице-спикер Рады призвала субъектов избирательного процесса приложить усилия для реализации гендерной квоты на предстоящих выборах

19:08 02.06.2020
Саакашвили намерен заблокировать введение квот на импорт минудобрений

Саакашвили намерен заблокировать введение квот на импорт минудобрений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономбезопасности у министра финансов

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономбезопасности у министра финансов

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

ЕИБ может выделить Харькову около EUR75 млн на новые трамваи и инфраструктуру

"Нафтогаз Украины" и "Нова Пошта" до августа запустят проект по изменению поставщика газа по всей Украине

Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на группу компаний "Империал Тобакко" штраф в 460 млн грн

Минэнерго вскоре презентует проект новой модели ПСО в э/э, предусматривающую защиту малообеспеченных потребителей

"Укрзализныця" в мае на 20,5% улучшила оборот грузовых вагонов, среднесуточная нагрузка на уровне докризисного 2019 г.

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Экс-министр экономики и президент KSE Милованов возглавил набсовет "Укроборонпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА