Экономика

14:32 15.11.2019

Реформа спиртовой отрасли приведет к формированию свободного рынка и привлечению новых технологий - "Укрводка"

2 мин читать
Реформа спиртовой отрасли приведет к формированию свободного рынка и привлечению новых технологий - "Укрводка"

Ассоциация "Укрводка" приветствует принятие в первом чтении президентского законопроекта №2300 об отмене госмонополии на производство спирта и считает, что это приведет к формированию свободного рынка и привлечению в отрасль новых технологий.

"Впервые за годы независимости Украина приблизилась к отмене монополии на производство спирта, следовательно, к уменьшению коррупции в отрасли. В то же время реформа приведет к формированию свободного рынка спирта и привлечения новейших технологий. Мы надеемся, что уже в следующем году рынок спирта будет открыт для инвестиций, появятся новые рабочие места и госбюджет получит значительное увеличение поступлений именно от спиртовой отрасли", - говорится в заявлении ассоциации в пятницу.

"Укрводка" выказала готовность подключиться к работе с депутатами, представителями "Укспирта", Министерства экономики, с целью разработки общих правила, по которым будет существовать отрасль. Это касается лицензирования производства и продажи, импорта и экспорта спирта.

"Так же важна дальнейшая судьба существующих предприятий и коллективов. Сейчас как никогда важным является консолидация усилий с правоохранительными органами в борьбе с нелегальным оборотом спирта и масштабной коррупцией", - заметили в ассоциации.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 ноября приняла за основу законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

За соответствующий законопроект в пятницу проголосовали 293 народных депутата. Он предусматривает также возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Теги: #монополия #укрводка #закон #укрспирт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 14.11.2019
Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

14:32 14.11.2019
Рада приняла в целом госбюджет-2020

Рада приняла в целом госбюджет-2020

14:08 14.11.2019
Рада приняла закон с поправками в Бюджетный кодекс

Рада приняла закон с поправками в Бюджетный кодекс

19:30 13.11.2019
Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

15:31 04.11.2019
Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

13:06 01.11.2019
Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

18:38 31.10.2019
Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

17:54 31.10.2019
Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

20:41 29.10.2019
Зеленский подписал закон, который лишает нардепов выплат в случае прогулов

Зеленский подписал закон, который лишает нардепов выплат в случае прогулов

16:06 29.10.2019
Ткаченко выступает за определение в законопроекте об аудиовизуальных услугах понятия "язык вражды"

Ткаченко выступает за определение в законопроекте об аудиовизуальных услугах понятия "язык вражды"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об анбандлинге "Нафтогаза"

IFC утвердил EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК завершил строительство Орловской ВЭС 100 МВт в Запорожской области

Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об анбандлинге "Нафтогаза"

IFC утвердил EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Общий долг неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Бахматюка перед государством составляет 29,3 млрд грн

Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлять контракт на покупку газа после 2022г

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Писарук продолжит исполнять обязанности главы Райффайзен Банка Аваль

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

НБУ упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА