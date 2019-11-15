Реформа спиртовой отрасли приведет к формированию свободного рынка и привлечению новых технологий - "Укрводка"

Ассоциация "Укрводка" приветствует принятие в первом чтении президентского законопроекта №2300 об отмене госмонополии на производство спирта и считает, что это приведет к формированию свободного рынка и привлечению в отрасль новых технологий.

"Впервые за годы независимости Украина приблизилась к отмене монополии на производство спирта, следовательно, к уменьшению коррупции в отрасли. В то же время реформа приведет к формированию свободного рынка спирта и привлечения новейших технологий. Мы надеемся, что уже в следующем году рынок спирта будет открыт для инвестиций, появятся новые рабочие места и госбюджет получит значительное увеличение поступлений именно от спиртовой отрасли", - говорится в заявлении ассоциации в пятницу.

"Укрводка" выказала готовность подключиться к работе с депутатами, представителями "Укспирта", Министерства экономики, с целью разработки общих правила, по которым будет существовать отрасль. Это касается лицензирования производства и продажи, импорта и экспорта спирта.

"Так же важна дальнейшая судьба существующих предприятий и коллективов. Сейчас как никогда важным является консолидация усилий с правоохранительными органами в борьбе с нелегальным оборотом спирта и масштабной коррупцией", - заметили в ассоциации.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 ноября приняла за основу законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

За соответствующий законопроект в пятницу проголосовали 293 народных депутата. Он предусматривает также возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.