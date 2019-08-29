Правительство будет вести диалог с Нацбанком для снижения ставок – Гончарук

Независимость Национального банка Украины (НБУ) является основой макростабильности, однако правительство намерено вести диалог с центробанком о возможности снижения ставок, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Разумеется, нельзя вмешиваться в независимость Национального банка, мы это прекрасно понимаем, и его независимость является основой макростабильности страны. Ее подрывать нельзя, нам не будут верить", – сказал он, выступая в Верховной Раде перед своим утверждением в четверг.

"Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Национальным банком, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда отпускали, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку для того, чтобы люди могли получить ресурсы и использовать их для своего собственного дела: для покупки жилья и так далее… Мы это будем делать", – добавил Гончарук.

Он подчеркнул, что для экономического роста страны необходимы дешевые ресурсы.

"Дешевое кредитование – одна из тактических целей, которые мы поставим перед собой в ближайшее время", - отметил премьер.

Гончарук уточнил, что уже в этом году процентная ставка по кредитам может снижаться, благодаря чему люди начнут делать бизнес. По его словам снижение процентной ставки может запустить строительство и промышленность в стране.

Он также добавил, что в следующем году в Украине может быть ипотека в гривне под 12-13%.