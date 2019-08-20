Экономика

16:32 20.08.2019

Эксперты ЕС могут завершить аудит ІТ-системы таможни за несколько месяцев

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Эксперты ЕС могут завершить аудит ІТ-системы таможни за несколько месяцев

Эксперты Европейского Союза могут провести аудит системы управления рисками (АСАУР) и всей ІТ-системы таможни за несколько месяцев, полагает глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Проект ЕС EU4PFM наймет команду, которая будет этим заниматься. Считаем, что пяти-шести людей достаточно, чтобы успеть за несколько месяцев справиться с этими операциями. Речь идет не только об аудите АСАУР, но и вообще об аудите всей ІТ-инфраструктуры таможни", – сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" после встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины.

При этом Нефьодов отметил, что намерен разблокировать финансирование таможни международными финансовыми организациями (МФО).

"У некоторых органов есть официальный запрет на сотрудничество с Государственной фискальной службой. Например, американцы прекратили его в 2016 году", - сказал он.

Как сообщил Нефьодов, на АСАУР было много жалоб со стороны представителей бизнеса.

"Но там 80 тыс. рисков и фильтров... И одному человеку их невозможно проверить", - пояснил глава Гостаможслужбы.

Как сообщалось, ЕС выделил EUR 29,5 млн на финансирование третьей и четвертой составляющей программы поддержки управления государственными финансами EU4PFM, которые будут направлены на экспертное сопровождение налоговой и таможенной реформ в Украине.

Теги: #гостаможслужба #нефьодов
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