Экономика

12:32 01.08.2019

Европейские фондовые рынки меняются разнонаправленно, заявления главы ФРС разочаровали инвесторов

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Европейские фондовые рынки меняются разнонаправленно, заявления главы ФРС разочаровали инвесторов

Фондовые индексы стран Западной Европы изменяются разнонаправленно в ходе торговой сессии в четверг, участники рынка анализируют решение Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ключевую ставку и оценивают отчетность компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 кв вырос на 0,12%, до 386,23 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени снизился на 0,25%, германский DAX - на 0,13%, французский CAC 40 вырос на 0,3%. Между тем испанский IBEX 35 прибавил 0,12%, итальянский FTSE MIB - 0,15%.

ФРС по итогам заседания, прошедшего 30-31 июля, снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 2% до 2,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC понизить ставку стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Между тем инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики, отмечает MarketWatch. Вместо этого глава регулятора Джером Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

Ранее большинство экспертов ожидали еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Европейский банковский сектор демонстрирует динамику лучше рынка на оптимистичных результатах Societe Generale, Barclays и Standard Chartered.

Акции Societe Generale дорожают на 4,3%. Банк отчитался о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале, однако результаты превзошли прогнозы экспертов.

Котировки Standard Chartered растут на 3,4%, так как финансовые показатели банка за первое полугодие оказались лучше ожиданий.

Акции Barclays укрепляются на 2,2%. Второй по величине активов банк Великобритании увеличил чистую прибыль во втором квартале и повысил размер дивидендов.

Между тем бумаги ING теряют в цене 2,8%, поскольку результаты банка показали, что он будет недостаточно защищен в трудных условиях, отмечает агентство Bloomberg.

Тем временем акции LSE укрепляются 6% после роста до рекордного максимума на новостях о том, что компания договорилась о покупке Refinitiv за $27 млрд. В определенный момент торгов акции влетели почти на 8%, достигнув рекордного пика.

Котировки AXA дорожают на 0,8%, несмотря на то, что чистая прибыль французского страховщика снизилась по итогам первого полугодия и не оправдала ожиданий экспертов.

Акции Bayerische Motoren Werke (BMW) растут на 0,7%, хотя немецкий автопроизводитель сократил чистую прибыль во втором квартале на фоне увеличения расходов.

Бумаги Shell дешевеют на 4,9%, так как прибыль компании во втором квартале 2019 года оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков.

Котировки Siemens также снижаются на 4,9%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат сократил чистую прибыль в третьем квартале текущего финансового года и предупредил о значительном ухудшении рыночных условий, которое затрудняет достижение годовых целевых показателей.

Опубликованные в четверг статданные указали на снижение производственного PMI еврозоны в июле.

Индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в производственном секторе еврозоны снизился до 46,5 пункта в июле с 47,6 пункта в июне.

Теги: #ес #фондовый_рынок #фрс
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