Экономика

18:43 16.07.2019

МВФ призывает мировые ЦБ и регуляторы быть готовыми к наращиванию стимулов

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МВФ призывает мировые ЦБ и регуляторы быть готовыми к наращиванию стимулов

Мировым центробанкам и регуляторам стоит быть готовыми к наращиванию стимулирующих мер в случае, если глобальная экономика, подъем которой уже замедлился в результате торговых конфликтов, продолжит серьезное ослабление, заявил временно исполняющий обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

"Всем надо быть готовыми на случай существенного замедления роста, чтобы дать гораздо более решительный ответ", - заявил Липтон в интервью Bloomberg Television.

"Мы видим отсутствие активности в мировой экономике. Инвестиции растут медленно, и особенно медленным является рост мировой торговли, - отметил Липтон. - Если посмотреть на картину в целом, станет понятно, что столь вялый экономический подъем требует принятия некоторых мер".

По его словам, МВФ хотел бы, чтобы на смену торговым спорам пришли "диалог и решения, а также определенные действия".

В апреле МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 3,3%. В 2020 году, по оценкам фонда, глобальный экономический подъем ускорится до 3,6%. В скором времени МВФ представит обновленный обзор экономики (World Economic Outlook, WEO).

"В данный момент наш базовый сценарий - слабый подъем в этом году и небольшое ускорение в 2020 году, причем мы не ожидаем ни замедления роста до нуля, ни рецессии", - отметил Липтон.

Отвечая на вопросы, касающиеся запускаемой Facebook криптовалюты Libra, Липтон отметил, что регуляторам, а также МВФ, придется принять меры для сдерживания любых угроз, которые могут возникнуть в связи с этим.

В июне Facebook объявила, что планирует выпустить Libra, которая будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами), в следующем году.

Среди основных моментов, вызывающих опасения в связи с этим, - риск появления новых монополий и изменение возможностей в плане монетизации персональных данных, последствия для более слабых валют, рост возможностей для нелегальной активности, а также угроза для финансовой стабильности, заявил Липтон.

При этом он отметил, что появление частных stablecoin может радикально изменить систему цифровых платежей.

"Эти новые инструменты могут сделать для платежей то же, что интернет сделал для информации: сделать транзакции более безопасными, быстрыми и практически бесплатными", - сказал Липтон.

Ранее в этом месяце директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выдвинутая на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), временно сложила с себя полномочия, в связи с чем врио главы фонда был назначен Дэвид Липтон.

Теги: #цб #мвф
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