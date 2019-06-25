Экономика

14:43 25.06.2019

"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

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"Укрпошта" победила в двух номинациях мировой премии World Post & Parcel Awards 2019

АО "Укрпошта" стало победителем мировой премии в области почтовой и экспресс-доставки World Post & Parcel Awards 2019 (Дублин, Ирландия)  в категориях: "Почтовые технологии для e-commerce" и "Социально ответственные программы", сообщила пресс-служба компании.

Программа поддержки электронной коммерции E-Export programme, которая победила в категории "Почтовые технологии для e-commerce", в частности, предусматривает специальные тарифы для экспортеров на доставку e-commerce отправлений, автоматизированную накопительную систему скидок, онлайн и диджитал-каналы взаимодействия с клиентами: АРЕ, мобильное приложение, "Личный кабинет", чат боты в Viber, Telegram, Facebook.

В категории "Социально ответственные программы" компания представила программу поддержки экспорта для представителей малого и среднего бизнеса E-Export School с открытыми онлайн и офлайн-семинарами, Youtube-каналом с 25 видеоуроками. Е-Еxport school работает в партнерстве с CUTIS (Канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций), Торгово-промышленной палатой Украины и Craft it! (проект по развитию народных ремесел и предпринимательства) в рамках программы Восточного партнерства ЕС.

"Еще три года назад никто бы в это не поверил, а сейчас это - реальность. "Укрпошта" победила почты Австралии, Сингапура, Эстонии и стала в один ряд с DHL, eBay, Royal Mail, которые также получили награды World Post & Parcel Awards 2019", - цитирует пресс-служба генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

Премия World Post & Parcel Awards 2019 существует уже более 20 лет (до 2015 года - World Mail Awards). В открытом конкурсе ежегодно принимают участие компании почтовой и экспресс-доставки и компании, создающие технологические решения для автоматизации и информационного обмена в почтово-логистической сфере. Жюри отобрало из сотен заявок по три лучшие проекты в каждой из девяти категорий.

 В категории "Социально ответственные программы", где участвовала "Укрпошта", в разные годы награды получали почты Швейцарии, Германии, Испании, Португалии. В категории "Почтовые технологии для e-commerce" были признаны лучшими почты Польши, США, Сингапура, Саудовской Аравии, Ирландии.

Теги: #укрпошта
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