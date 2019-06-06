Экономика

17:42 06.06.2019

Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

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Транзит газа через Украину за 5 мес.-2019 вырос на 8% – глава "Нафтогаза"

"Газпром" и европейские потребители природного газа в ожидании очередной "газовой войны" России против Украины увеличивают закачку газа в подземные хранилища, что обуславливает рост объемов транзита, заявляет глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне", европейские поставщики - тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища", – написал он на своей странице в Facebook.

Коболев указывает, что в европейских подземных хранилищах газа его запасы уже на 20 млрд куб. м выше, чем в среднем за два предыдущих года".

"Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года", - отметил глава "Нафтогаза".

Теги: #нафтогаз #газ #транзит #коболев
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