Экономика

19:01 16.05.2019

Гройсман призвал "Нафтогаз" реализовать отделение ГТС по модели ownership unbundling

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Гройсман призвал "Нафтогаз" реализовать отделение ГТС по модели ownership unbundling

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НАК "Нафтогаз Украины" принять решения, необходимые для завершения процесса отделения газотранспортного бизнеса по модели OU (ownership unbundling).

"Много было разговоров и вопросов, но решений, которые были бы приняты в рамках выполнения задач правительства, "Нафтогаз Украины" так и не одобрил. Модель анбандлинга OU - наиболее приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года", - цитирует пресс-служба Кабмина слова премьера в ходе заседания координационного совета по вопросам проведения реформ в ТЭК.

По его словам, на сегодня не существует препятствий, прежде всего юридического характера, которые могли бы задерживать реализацию анбандлинга "Нафтогаза" по этой модели.

В.Гройсман отметил, что выбранная в 2016 году Кабмином модель OU учитывает все требования международных партнеров Украины, не нуждается во внесении изменений в законодательство, либо других действиях, которые могут задержать процесс разделения НАК, что станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" планирует провести анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), на которой настаивает Кабинет министров, не требует приватизации ГТС Украины.

Для активизации процесса анбандлинга и передачи газотранспортной системы в управление независимому оператору Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект "О концессии".

Весной 2019 года НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

На этом этапе профильные эксперты европейских операторов будут помогать с созданием независимого украинского оператора ГТС и подачей заявки на его сертификацию украинскому регулятору НКРЭКУ и Секретариату Энергетического сообщества, а также будут принимать участие в разработке плана модернизации ГТС для обеспечения ее технической надежности и эффективности.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Теги: #гтс #гройсман #анбандлинг
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