Экономика

13:37 03.05.2019

Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн

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Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн

Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года впервые в этом году был сведен с профицитом, который составил $652 млн, что позволило перекрыть дефицит января ($68 млн) и февраля ($248 млн).

Центробанк в публикации на своем сайте напомнил, что в марте 2018 года платежный баланс страны был сведен с дефицитом в $76 млн, а в целом за первый квартал прошлого года дефицит сводного платежного баланса составил $272 млн, тогда как по итогам первого квартала 2019 года был зафиксирован профицит $336 млн.

"Экспорт товаров рос более высокими темпами, чем их импорт – 7,1% и 6,7% соответственно, в отличие от февраля, когда импорт товаров вырос на 13,9%, тогда как их экспорт увеличился на 7,5%", – пояснил улучшение результатов Нацбанк.

Теги: #профицит #нацбанк #баланс
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