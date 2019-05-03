Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн

Сводный платежный баланс Украины в марте 2019 года впервые в этом году был сведен с профицитом, который составил $652 млн, что позволило перекрыть дефицит января ($68 млн) и февраля ($248 млн).

Центробанк в публикации на своем сайте напомнил, что в марте 2018 года платежный баланс страны был сведен с дефицитом в $76 млн, а в целом за первый квартал прошлого года дефицит сводного платежного баланса составил $272 млн, тогда как по итогам первого квартала 2019 года был зафиксирован профицит $336 млн.

"Экспорт товаров рос более высокими темпами, чем их импорт – 7,1% и 6,7% соответственно, в отличие от февраля, когда импорт товаров вырос на 13,9%, тогда как их экспорт увеличился на 7,5%", – пояснил улучшение результатов Нацбанк.