Снижение нормы обязательной продажи экспортной выручки до 30% в краткосрочном периоде существенно не повлияет на объемы продаж валюты на межбанке - банкиры

Снижение нормы обязательной продажи экспортной выручки до 30% с 1 марта в краткосрочном периоде существенно не повлияет на объемы продаж валюты на межбанковском рынке и на курс гривни, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"НБУ правильно выбрал время для снижения нормы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте. Как правило, в феврале-марте происходит сезонное укрепление гривни. Поэтому снижение этой нормы незначительно повлияет на объемы продаж валюты на межбанковском рынке и на курс гривни. Подтверждением этому служит дальнейшее укрепление гривни в первые дни марта", - сказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБа Антон Стадник также полагает, что снижение обязательной продажи экспортной выручки до 30% на рынок влияния не оказало. "Соотношение спроса и предложения остается на прежнем уровне с акцентом в сторону большего предложения валюты", - сказал он.

Как отмечает председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло, уменьшение нормы обязательной продажи валюты является позитивным сигналом для экспортеров, которые получили больше свободы в решениях о сроках продажи валюты. "Как показали первые дни марта, экспортеры, как и прежде, осуществляют обязательную продажу части валюты в том объеме, который предусмотрен решением НБУ - и не более. Уменьшение нормы обязательной продажи валюты до 30% существенно не отразится на котировках гривни в период стабильной ситуации на валютном рынке, однако может способствовать усилению девальвационного тренда в период увеличения волатильности курса", - добавила она.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной, в свою очередь, отметил, что решение о снижении с 1 марта нормы обязательной продажи экспортной выручки до 30% принято Нацбанком с учетом трендов, возможностей и перспектив рынка.

"Чрезмерная волатильность курса доллара в обе стороны нежелательна для открытой экспорто- и импортозависимой украинской экономики, поэтому Нацбанк будет и далее проводить политику сглаживания резких курсовых колебаний. Уменьшение объемов продаж экспортной выручки с 50% до 30% - один из инструментов. Его эффект на курс, объемы торгов валютой и ликвидность рынка в краткосрочной перспективе не станет существенным, имея, скорее, коррекционный характер", - сказал О. Куринной.

Эксперты полагают, что норма обязательной продажи части валютной выручки может быть отменена в конце текущего - начале следующего года.

"В условиях политической нестабильности, грядущих двойных выборов, пиковых выплат по внешнему долгу я сомневаюсь в отмене нормы по обязательной продаже части валюты до конца года", - сказала Г.Хейло.

Начальник управления валютного контроля РВС Банка Ирина Травина отметила, что отмена обязательной продажи части экспортной выручки входит в число приоритетов валютной либерализации, это ограничение может быть снято как только будет достигнута устойчивая стабильная ситуация на валютном рынке. "Предстоящие двойные выборы в Украине могут увеличить волатильность курса гривни. Благоприятные макроэкономические условия для полной отмены этой нормы могут появиться на рынке не ранее конца текущего - начала следующего года", добавила она.

О.Куринной, в свою очередь, отметил, что цифровое значение нормы обязательной продажи части валюты может быть пересмотрено в случае изменения ситуации на валютном рынке: "Регулятор оставляет за собой право оперативно корректировать действующие нормы как в сторону дальнейшего снижения, так и в сторону увеличения - в случае роста курсовых рисков, связанных с мировыми ценами на сырьевые товары, снижением спроса на украинский экспорт из-за замедления роста мировой экономики, кульминацией предвыборной кампании и ее результатами, отсутствием полноценного доступа на внешние долговые рынки", - напомнил эксперт.