Экономика

15:26 26.02.2019

Британская Pool Re первой в мире выпустила катастрофные бонды для защиты от терактов

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Британская Pool Re первой в мире выпустила катастрофные бонды для защиты от терактов

Британская государственная перестраховочная компания Pool Re объявила о выпуске первых в мире катастрофных облигаций, предназначенных исключительно для защиты от терактов.

Как говорится в сообщении компании, трехлетние бонды на 75 млн фунтов стерлингов ($99 млн) с купоном 5,9% размещаются через SPV-компанию Baltic PCC Ltd.

Облигации, позволяющие инвесторам напрямую застраховать связанные с терроризмом риски на рынках капитала, обеспечивают выплату в том случае, если ущерб от терактов в Великобритании за один год превысит 750 млн фунтов, пишет Financial Times.

"Мы несколько лет работали над размещением этих бумаг, и мы рады, что первыми создали абсолютно новый источник капитала на рынке защиты от рисков терроризма", - заявил гендиректор Pool Re Джулиан Эноизи. По его словам, 14 программ страхования от терактов, существующих в мире, в дальнейшем смогут использовать такой опыт для привлечения капитала.

Pool Re была создана в 1993 году при поддержке правительства Великобритании после теракта ИРА в апреле 1992 года у здания Балтийской биржи в лондонском Сити. Страховой ущерб тогда составил 650 млн фунтов. Изначально Pool Re должна была защищать британские компании от ущерба в результате терактов ИРА, однако с годами круг ее обязанностей постоянно расширялся.

Облигации катастроф (англ. catastrophe bonds, или cat bonds) появились в начале 1990-х годов, чтобы защитить страховщиков. Чаще всего они обеспечивали страховую защиту на случай стихийных бедствий, но в последние годы вышли и в другие области, в том числе защиту от кибератак. Подобные облигации обычно отличаются высокой доходностью, что в условиях низких процентных ставок по всему миру привлекло к ним повышенное внимание как пенсионных фондов, так и суверенных фондов благосостояния.

Рынок катастрофных облигаций, как и всех долговых бумаг, связанных со страхованием (ILS), растет активными темпами: по данным страхового брокера Willis Towers Watson, на конец 2018 года в такие бумаги было инвестировано $93 млрд против $18 млрд в 2009 году.

Долгое время ILS для британского рынка выпускались на Бермудских островах. Однако в 2017 году британское правительство утвердило новые правила, позволяющие с 2018 года размещать такие бумаги в Лондоне. До Pool Re был всего один выпуск таких бумаг, но он не имел отношения к защите от терактов.

Как отмечают эксперты Pool Re, одной из важных особенностей рынка является непредсказуемость террористической угрозы. Однако новые достижения в области моделирования рисков, связанных с терактами, помогают убедить инвесторов спокойнее оценивать такие риски, отмечает главный инвестиционный директор Pool Re Иэн Коулмен.

Теги: #фр #бонды
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